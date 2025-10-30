OpenAI se prepara para una histórica salida a bolsa con una valoración de hasta un billón de dólares

OpenAI, la compañía responsable de ChatGPT, que encendió la fiebre por la inteligencia artificial, está preparando el terreno para llevar a cabo una oferta pública inicial (OPI) en 2027 o incluso a finales de 2026, que podría valorar la empresa en hasta 1 billón de dólares (859.630 millones de euros), en lo que sería una de las mayores salidas a bolsa de la historia.

Según indicaron a Reuters fuentes familiarizadas con el asunto, la empresa dirigida por Sam Altman contemplaría recaudar como mínimo 60.000 millones de dólares (51.578 millones de euros) y estaría considerando presentar la solicitud ante los reguladores en la segunda mitad de 2026.

En este sentido, la directora financiera, Sarah Friar, habría comentado a algunos colaboradores que la empresa aspira a salir a bolsa en 2027, señalaron las fuentes, aunque algunos asesores predicen que podría producirse incluso antes, a finales de 2026.

Un plan en una fase inicial

En cualquier caso, estas fuentes advirtieron de que las conversaciones al respecto se encuentran en una fase inicial y los planes, incluyendo las cifras y el calendario, podrían cambiar en función del crecimiento del negocio y las condiciones del mercado.

El diario The Wall Street Jounrnal apuntaba esta semana, citando fuentes no identificadas, que el reciente cambio de estructura corporativa de OpenAI allana el camino para una salida a bolsa que podría producirse en 2027, algo que el propio Altman admitía el pasado martes que sería "el camino más probable" para la firma, aunque sin entrar en planes concretos sobre cuándo se producirá.

La start-up, que nació en 2015 como una entidad sin ánimo de lucro, anunció este martes una actualización de su estructura corporativa, que origina la creación de OpenAI Group PBC como corporación de beneficio público en la que la matriz sin ánimo de lucro, Fundación OpenAI, controla una participación, mientras que Microsoft alcanzará un 27% de la empresa.