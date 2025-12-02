Realme presenta el GT 8 Pro, su teléfono de gama alta más ambicioso

Realme ha presentado el GT 8 Pro, un smartphone de gama alta que la compañía define como su dispositivo más avanzado hasta la fecha. El nuevo modelo apuesta por tres pilares fundamentales: un sistema de cámara desarrollado en colaboración con Ricoh GR, un procesador de última generación y un diseño modular que permite intercambiar componentes, una característica poco habitual en el mercado actual de smartphones.

Procesador de última generación y rendimiento para videojuegos

El Realme GT 8 Pro cuenta con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, fabricado con tecnología de 3 nanómetros de TSMC, que según la marca ofrece mejoras del 20% en rendimiento y del 35% en eficiencia energética respecto a la generación anterior.

Realme ha incluido además un chip adicional denominado Hyper Vision+ AI para optimizar el rendimiento gráfico, especialmente en videojuegos, y el motor de gestión del rendimiento GT BOOST 3.0.

realme GT 8 Pro

La compañía ha puesto especial énfasis en las capacidades del dispositivo para videojuegos. Según Realme, el GT 8 Pro puede mantener 144 Hz en Mobile Legends y 120 Hz en PUBG Mobile incluso en condiciones de temperatura elevada (35 grados centígrados). La marca afirma también que el terminal puede ejecutar simultáneamente dos juegos exigentes (PUBG y Genshin Impact), uno en primer plano y otro en segundo plano, manteniendo un rendimiento estable durante al menos una hora.

El smartphone dispone de un sistema de refrigeración por cámara de vapor de 7.000 mm² que mantiene un rendimiento constante incluso durante sesiones prolongadas de juegos de alta intensidad o grabaciones en vídeo 4K.

Batería de gran capacidad con carga rápida de 120 W

La batería Titan del GT 8 Pro tiene una capacidad de 7.000 mAh, una cifra superior a la media del mercado de gama alta. Es compatible con carga rápida de 120 W por cable y 50 W de forma inalámbrica. Según los datos proporcionados por la compañía, el dispositivo puede reproducir vídeo en plataformas como YouTube o Tik Tok durante más de 20 horas continuadas, o ejecutar juegos como Mobile Legends durante 8,4 horas ininterrumpidas.

realme GT 8 Pro

La pantalla del terminal alcanza una resolución 2K con tasa de refresco de 144 Hz HyperGlow y un brillo máximo declarado de 7.000 nits, una cifra que garantiza la visibilidad del contenido incluso bajo luz solar directa.

En cuanto a sonido, el dispositivo incorpora altavoces estéreos duales de gran tamaño y además lleva un motor háptico Ultra Haptic, que ofrece una vibración precisa para una experiencia táctil más inmersiva.

Cuatro años de colaboración con Ricoh GR para la fotografía urbana

En el apartado fotográfico, el Realme GT 8 Pro estrena un sistema de cámaras desarrollado junto a Ricoh GR, reconocida marca japonesa especializada en fotografía. La colaboración de cuatro años busca, según Realme, ofrecer una experiencia orientada a la fotografía urbana o street photography.

El sistema incluye distancias focales de 28 mm y 40 mm, similares a las cámaras compactas de Ricoh GR, así como cinco modos de color inspirados en la película analógica: Standard, Positive, Negative, Monotone y High-Contrast Black & White.

La configuración de cámaras se completa con un teleobjetivo Ultra Clarity de 200 megapíxeles que permite zoom sin pérdida de calidad hasta 12 aumentos, y un ultra gran angular de 50 megapíxeles con campo de visión de 116 grados y apertura F2.0.

En vídeo, el dispositivo puede grabar en resolución 8K a 30 fotogramas por segundo y en 4K a 120 fps con formato Dolby Vision. También soporta formato Log de 10 bits en 4K a 120 fps, una característica habitualmente reservada a dispositivos de gama más profesional.

El sistema incorpora además un modo denominado Snap Focus que, según la compañía, permite realizar disparos instantáneos gracias a un algoritmo llamado Super QPD Snap, pensado para capturar momentos espontáneos propios de la fotografía callejera.

Módulos de cámara intercambiables para personalizar el diseño

Uno de los elementos más llamativos del GT 8 Pro es su módulo de cámara intercambiable. Realme afirma que es el primer smartphone del mercado que permite cambiar físicamente el módulo que alberga las lentes, ofreciendo diferentes diseños (redondo, cuadrado o con temática robótica) que el usuario puede desenroscar e intercambiar manualmente.

realme GT 8 Pro

Esta característica busca añadir un elemento de personalización poco común en el sector de smartphones, donde el diseño suele ser un elemento fijo e inalterable.

Diseño

El GT 8 Pro está disponible en dos colores: Diary White y Urban Blue. Esta última versión incorpora materiales reciclados y cuero teñido con pigmentos naturales, con una textura que la compañía describe como similar al papel.

El diseño incluye curvas estilizadas, un marco metálico mate y una pantalla plana con bordes redondeados.

realme GT 8 Pro

Funciones de inteligencia artificial

El software se basa en Realme UI 7.0, capa de personalización construida sobre Android 16, e incorpora numerosas funciones de inteligencia artificial.

Entre ellas destaca AI Notify Brief, que genera resúmenes automáticos de notificaciones, horarios y tareas pendientes en informes matutinos y vespertinos. También incluye AI Framing Master, que ofrece orientación textual para mejorar la composición fotográfica.

La interfaz permite además ejecutar hasta dos aplicaciones exigentes simultáneamente en segundo plano mediante una barra lateral multitarea que puede albergar hasta 12 aplicaciones.

Otras funciones incluyen AI Gaming Coach para asistencia en videojuegos, AI Smart Reply para respuestas automáticas en mensajería, y AI Highlight, que graba automáticamente los momentos destacados durante las partidas.

Edición especial con Aston Martin F1

Realme ha anunciado también una edición especial denominada Dream Edition, desarrollada en colaboración con el equipo Aston Martin Aramco de Fórmula 1. Esta versión incorpora el característico color verde de la escudería británica combinado con detalles en color lima, un emblema plateado de Aston Martin y una interfaz personalizada con elementos temáticos de Fórmula 1. El conjunto incluye fondos de pantalla dinámicos del monoplaza AMR25 y un modo GT con sonidos inspirados en los circuitos de carreras.

realme GT 8 Pro Aston Martin

Según la compañía, esta edición especial representa su filosofía Race Your Own Way y busca combinar artesanía premium con la pasión por el automovilismo deportivo. La colaboración con Aston Martin se enmarca en la estrategia de Realme de asociarse con marcas reconocidas para sus dispositivos de gama alta.

Precio y disponibilidad

El Realme GT 8 Pro está ya disponible en España en los colores Diary White y Urban Blue, con estos precios:

16+512 GB de RAM: 1.099 euros.

12+256 GB de RAM: 999 euros.

Ambos modelos cuentan con una oferta de lanzamiento hasta el próximo 6 de enero:

Descuento de 100 euros, un cargador de 120 W y un módulo de cámaras intercambiable. Así, la versión de 16+512 GB se queda en 999 euros y la versión de 12+256 GB, en 899 euros.

El Realme GT 8 Pro Dream Edition estará disponible con 16+512 GB de RAM, a partir de 1.199 euros.