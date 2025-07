Samsung refuerza la seguridad de Galaxy AI con nuevas tecnologías que protegen la privacidad del usuario

En la previa del lanzamiento de su nueva generación de smartphones plegables, Samsung ha presentado una nueva generación de tecnologías de seguridad móvil diseñadas para acompañar el despliegue de Galaxy AI, su sistema de inteligencia artificial integrado en los dispositivos Galaxy.

La propuesta se basa en ofrecer experiencias cada vez más personalizadas, pero también más protegidas, gracias a soluciones como el Personal Data Engine (PDE), Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP), Knox Matrix o la nueva protección Wi-Fi resistente a ataques cuánticos.

En el corazón de esta estrategia se encuentra la necesidad de equilibrar dos objetivos esenciales: que el smartphone conozca mejor al usuario para anticiparse a sus rutinas, y que, al mismo tiempo, su información personal permanezca siempre bajo control.

Inteligencia artificial personalizada, pero segura

Para lograr una personalización efectiva, Galaxy AI necesita acceder a ciertos datos del usuario: desde hábitos de uso hasta preferencias en fotos o calendarios.

Esta información, clave para ofrecer funciones como Now Brief, recomendaciones inteligentes o búsquedas en lenguaje natural, se procesa directamente en el dispositivo mediante el Personal Data Engine. Este motor, introducido con la serie Galaxy S25, permite que la inteligencia artificial aprenda y se adapte sin necesidad de enviar información sensible a servidores externos.

El PDE funciona de forma local y discreta, asegurando que los beneficios de la IA personalizada no comprometan la privacidad. Esta arquitectura refuerza la idea de que el smartphone no debe ser solo una herramienta, sino un compañero digital capaz de asistir, sugerir y simplificar el día a día de forma proactiva.

Knox KEEP: una nueva capa de protección adaptada a la IA

Para garantizar que esta personalización se desarrolla en un entorno seguro, Samsung ha implementado Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP), una capa de cifrado avanzada que crea espacios aislados dentro del almacenamiento seguro del dispositivo.

KEEP permite que aplicaciones como el PDE, Smart Suggestions o Now Brief manejen información sensible sin riesgo de que otros servicios accedan a ella. La metáfora que propone la compañía es el paso de una "casa de invitados" (como Carpeta Segura) a una "suite privada" dentro de la vivienda principal: un espacio separado, blindado, pero integrado en la experiencia cotidiana.

KEEP opera sobre la base del hardware seguro Knox Vault, un entorno aislado a prueba de manipulaciones donde se almacenan credenciales sensibles como contraseñas o datos biométricos. Con este enfoque, Samsung establece un nuevo estándar en la protección de datos dentro de dispositivos móviles, integrando la seguridad directamente en el diseño del sistema operativo y el hardware.

Knox Matrix: seguridad en todo el ecosistema Galaxy

La compañía también ha reforzado la protección de sus dispositivos conectados mediante la evolución de Knox Matrix, una solución que detecta riesgos críticos como intentos de suplantación o manipulación del sistema. En caso de amenaza, Knox Matrix revoca automáticamente el acceso a la cuenta Samsung en todos los dispositivos conectados a la nube, emite alertas y guía al usuario a través de las opciones de recuperación. Incluso aquellos terminales que no tengan activadas las actualizaciones más recientes reciben alertas de seguridad preventiva.

Esta respuesta inteligente y conectada pretende convertir la seguridad en un proceso dinámico y transparente, que no dependa únicamente de la acción del usuario, sino que esté activa en segundo plano de forma permanente.

Wi-Fi segura para un futuro post-cuántico

En un paso hacia la protección frente a amenazas aún emergentes, Samsung ha integrado criptografía post-cuántica en su sistema de Wi-Fi segura.

Esta tecnología, incorporada por primera vez en la serie Galaxy S25, se actualiza ahora con un marco criptográfico diseñado para resistir ataques que, en un futuro con ordenadores cuánticos plenamente operativos, podrían quebrar los métodos actuales de cifrado.

Frente a la táctica de capturar ahora, descifrar después, el nuevo sistema asegura el intercambio de claves y refuerza el túnel seguro entre los dispositivos Galaxy y los servidores de Samsung, incluso en redes públicas.

Además, Wi-Fi segura incluye protección automática en lugares públicos, cifrado avanzado del tráfico y un sistema de visibilidad que permite al usuario conocer qué aplicaciones y conexiones han sido protegidas y cuántos datos se han cifrado.

Una plataforma de confianza con protecciones integradas

Todas estas novedades se suman a un enfoque de seguridad multicapa ya consolidado en el ecosistema Galaxy.

Herramientas como el Bloqueador automático -que impide la instalación de apps no autorizadas-, las Configuraciones de Inteligencia Avanzada -que permiten desactivar el procesamiento online de datos- o la Protección antirrobo mejorada, completan una arquitectura de defensa en profundidad que actúa tanto en el software como en el hardware.