Los tres graves errores que cometes al reservar online tus vacaciones de verano

Llega el calor, llegan las vacaciones y es el momento de buscar destino para disfrutar de unos días de descanso. Las prisas por encontrar transportes, alojamiento o visitas pueden generar estrés y frustración, y contribuyen a que bajemos la guardia ante ciberestafas que cada vez son más populares (y peligrosas).

Casi 9 de cada 10 españoles reservan viajes a través de internet, según Statista, lo que supone una gran cantidad de personas compitiendo por los mejores precios y ubicaciones. Algo que los ciberdelincuentes saben, y con lo que juegan para estafarnos o robar nuestros datos.

Por si fuera poco, se calcula que 9 de cada 10 ciberdelitos cometidos en España son estafas o fraudes informáticos, según los informes sobre criminalidad, que reflejan que algo más de la mitad de los ciberdelitos se pueden llevar a cabo por descuidos de los usuarios.

Pero podemos reforzar nuestra seguridad a la hora de reservar vacaciones online. Desde el distribuidor de tecnología Ingram Micro detectan tres graves errores que cometemos y nos ponen en peligro.

Verifica la fiabilidad de la web de reservas

Todos conocemos webs de reservas de viajes como Booking, Airbnb, Skyscanner o Kayak. Pero a estas grandes plataformas, que cuentan con sofisticados sistemas para proteger la seguridad de sus usuarios, se unen otras menos conocidas que en ocasiones ofrecen precios realmente atractivos. Muchas son plataformas legales, pero ¿cómo saberlo?

“A la hora de reservar un viaje o de comprar un producto, tanto si lo hacemos en una plataforma conocida como si lo hacemos en una desconocida, debemos verificar que la web cuente con certificado de seguridad SSL/TLS”, explica Martín Trullas, director del área de Advanced Solutions en Ingram Micro.

Para comprobarlo, debemos consultarlo en las opciones de nuestro navegador o bien revisar el análisis que haya hecho de esa web nuestro antivirus. “Si la web carece de este certificado, es mejor que no aportemos ningún dato personal o de facturación, como números de tarjetas de crédito o cuentas bancarias, ya que esos datos no estarán protegidos y podrían interceptarlos terceros no autorizados”, subraya Martín. “Ante la menor duda, lo mejor es acudir a otra plataforma que nos dé mayor sensación de seguridad”, recomienda el experto.

Cifra tu información sensible

Muchas veces, para reservar un vuelo o un alojamiento necesitamos compartir información muy sensible, como números o incluso capturas de nuestro DNI o pasaporte, y enviarlos a través de plataformas, email o incluso WhatsApp.

Es uno de los momentos críticos para evitar estafas, ya que se trata de información muy cotizada por los ciberdelincuentes si cae en manos equivocadas. Por eso, desde Ingram Micro recomiendan, ante todo, cerciorarnos de que es realmente necesario aportar esa información.

“Debemos considerar si esos datos son necesarios, comprobar si no se están excediendo al pedir determinada información y conocer si podemos compartirlos en persona una vez lleguemos a nuestro destino”, explica Martín. Si no es así y realmente es necesario compartir esta información a través de internet, los expertos en ciberseguridad aconsejan proteger estos datos con contraseñas y enviarlos a través de plataformas o servicios cifrados de extremo a extremo.

En este sentido, no es recomendable enviar una fotografía o captura de nuestros documentos personales a todo color, por ambas caras y con todos los datos disponibles.

“Podemos y debemos pixelar los datos que no sean imprescindibles para la transacción, y además deberíamos enviar la fotografía en blanco y negro y con una marca de agua que explique para qué empresa hemos creado esa imagen”, destaca el experto.

Por supuesto, si esta información la requieren organismos fronterizos de terceros países, deberemos proporcionarla al completo, pero también tendremos que comprobar la veracidad de la web a través de la cual vayamos a compartir esa información.

“Hay muchos casos de webs clonadas o con dominios falsos que dan el pego, pero que no son las oficiales. Siempre tenemos que comprobar cuáles son las webs oficiales, incluso si son de otro país, lo que se hace más complejo porque desconocemos sus dominios o estructura digital, pero más vale dedicar algo de tiempo a investigar e incluso a llamar a la embajada de turno para cerciorarnos de acceder a las URL correctas”, apunta el directivo de Ingram Micro.

El momento crítico de pagar

Por último, en todo proceso de reserva tendremos que pagar los servicios contratados. Y es el momento más crítico, porque también es el favorito de los ciberdelincuentes.

La norma número uno es no compartir jamás el PIN de nuestra tarjeta de crédito. Sí podemos compartir o introducir en pasarelas de pago el número de la tarjeta y datos como la fecha de caducidad, el titular o el CVV. De por sí, un ciberdelincuente, y en realidad casi cualquier persona, ya podría realizarnos cargos no autorizados con esa información. Por eso se recomienda verificar que la pasarela de pago es real y que se corresponde con la web fiable a través de la que estamos contratando el servicio.

No obstante, existen métodos seguros para pagar online sin caer en estafas. Uno de ellos es hacerlo a través de plataformas como PayPal, Google Wallet o Apple Pay. El usuario registra su tarjeta en estos servicios y simplemente paga introduciendo un nombre de usuario y una contraseña, de manera que el comercio no accede a los datos de la tarjeta almacenada. Aunque también puede haber estafas relacionadas con estas plataformas, son métodos muy seguros para pagar, ya que suelen incluir doble factor de verificación.

En paralelo, también podemos utilizar tarjetas virtuales para pagar a través de internet. Se trata de una opción que nos ofrecen algunos bancos, y que nos permiten crear numeraciones de tarjetas específicos para realizar pagos concretos, ya que cargamos salgo en ellas, a modo de tarjetas prepago. De este modo, si en algún momento se compromete o intercepta este número de tarjeta, lo máximo que podrían robarnos es el saldo que hayamos cargado.

“Lo importante para evitar ciberestafas en verano es comprobar siempre la veracidad de los sitios web que visitamos, evitar proporcionar más información que la estrictamente necesaria y consultar cualquier duda que podamos tener. Y, si tenemos dudas, lo mejor es no continuar con la transacción y acudir a otra empresa o plataforma para gestionar nuestro viaje”, zanja el experto de Ingram Micro. Porque lo importante es disfrutar del verano sin contratiempos, y con un poco de cuidado podremos evitar estafas.