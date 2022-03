Twitter ya es accesible desde Tor para evitar bloqueos como el de Rusia

Twitter ha lanzado una versión para acceder a la red social desde la dark web. Activada como servicio Tor Onion, los usuarios pueden así acceder desde países donde ha sido bloqueada, como ha ocurrido recientemente en Rusia, evitando al mismo tiempo el seguimiento.

Facebook, la BBC, The New York Times o Privacy Matters con algunas de las organizaciones que ya cuentan con una versión accesible a través de Tor, y utilizan esta red para proteger las rutas de tráfico y las conexiones.

Ahora Twitter se ha unido a este listado con su propio servicio Tor Onion, como ha informado en la propia red social el ingeniero Alec Muffett, que ha contribuido a su lanzamiento. En concreto, explica que con ello frecen "mayor privacidad, integridad, fiabilidad y 'desbloqueabilidad' para las personas de todo el mundo" que usen esta red social para comunicarse.

Muffet ha hecho el anuncio desde su perfil personal para evitar un pico de carga, algo que habría ocurrido si se hubiera comunicado a través de la cuenta Twitter Safety, donde la compañía cuenta con 3,6 millones de seguidores.

This is possibly the most important and long-awaited tweet that I've ever composed.On behalf of @Twitter, I am delighted to announce their new @TorProject onion service, at:https://t.co/Un8u0AEXeE pic.twitter.com/AgEV4ZZt3k