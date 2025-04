WhatsApp dice que el círculo azul de su IA es "opcional", aunque no pueda eliminarse: ¿cómo ocultarlo?

¿Puede ser "opcional" algo que no se pueda ocultar, eliminar o desactivar? Pues eso es precisamente lo que afirma WhatsApp sobre el nuevo círculo azul que ha aparecido a los usuarios de la aplicación y que, al pulsarlo, activa la inteligencia artificial de la compañía, Meta AI.

Un círculo flotante ahí, en medio de la pantalla y que resulta muy fácil tocar por accidente, según el tamaño del teléfono, la destreza del usuario o, sencillamente, el despiste.

Cuando se presiona ese círculo, se activa un chat con la IA de Meta -matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp-, una nueva funcionalidad presente tanto en las versiones para iOS como Android de la aplicación que después no se puede desactivar desde los menús de WhatsApp.

Tampoco ocultar para evitar esas pulsaciones involuntarias, al menos en principio.

"Totalmente opcional"

Cuando WhatsApp anunció el lanzamiento de esta característica, insistió en que "las funciones de Meta IA son completamente opcionales y los usuarios pueden elegir si las usan o no".

Esa misma IA se puede activar desde los mensajes de Facebook, Instagram y Messenger, pero el círculo no flota en medio de la pantalla, sino que está en el buscador, por lo que hay que buscarlo expresamente.

En un comunicado el mes pasado, cuando la IA de Meta llegó a Europa, explicó que para encontrarla bastaba con "buscar el nuevo icono de círculo azul, pulsar sobre él para descubrir más y empezar a explorar su potencial". Meta presumió entonces de "su fácil acceso" y de que era "intuitivo para quienes ya usan las apps de Meta".

Ese mismo chatbot se puede activar usando la etiqueta @meta AI en otros chats.

Privacidad

Con respecto a la privacidad, Meta afirma que esta IA solo puede leer los mensajes que se comparten directamente con ella y que no tiene acceso a datos de los otros chats.

En el apartado de ayuda, explica que "tus mensajes personales con amigos y familiares son inaccesibles. La IA puede leer lo que se comparte con ella, pero tus mensajes personales permanecen cifrados de extremo a extremo. Sólo las personas dentro del chat pueden leerlos o compartirlos".

Según la compañía, "los chats con IA serán visualmente distintos para que quede claro que son diferentes de los mensajes y conversaciones personales". Esos chats solo puede iniciarlos el propio usuario o un miembro de un grupo, "no Meta ni WhatsApp".

Además, dice que "hablar con una IA proporcionada por Meta no vincula la información de tu cuenta personal" en cualquier app de Meta.

Sin embargo, un poco más abajo aclara que "lo que envíes a Meta puede ser utilizado para proporcionarte respuestas precisas o para mejorar los modelos de la IA de Meta, así que no envíes mensajes a Meta con información que no deseas que conozca" (reedición del clásico "si no quieres que algo se sepa, no lo subas a internet").

Y que el usuario siempre tiene la "opción de borrar las interacciones con la IA de Meta".

¿Hay forma de eliminar el círculo azul?

Cuesta llegar a la opción, pero existe un método no para eliminar, pero sí al menos para ocultar esa puerta de acceso a la IA de Meta.

La sección de la ayuda donde se explica se titula "privacidad avanzada de los chats", otra característica que la compañía va desplegando progresivamente entre sus usuarios.

Con ello, indica WhatsApp, podemos "limitar la forma en que otros usuarios pueden compartir tus mensajes y archivos multimedia fuera de WhatsApp".

Al activar la privacidad avanzada del chat, "los archivos multimedia no se guardarán automáticamente en la galería del dispositivo, los mensajes no se utilizarán para funciones de IA como la mención de @Meta AI y la función de exportar chats estará desactivada".

Cómo activar la privacidad avanzada de chats

Para ello, hay que activar este ajuste en chats, tanto individuales como de grupo. Al hacerlo, se aplica a todos los mensajes del chat.

Con todo, hay un par de excepciones: quienes no dispongan de la última versión de la app podrán seguir llevando a cabo esas acciones que mencionábamos más arriba y su interlocutor no sabrá de qué versión dispone.

Además, esa privacidad avanzada no estará disponible "en conversaciones con empresas que eligen usar Meta para almacenar mensajes de forma segura y responder a los clientes en su nombre".

¿Un momento casual?

Todo este revuelo en torno al círculo azul de Meta AI llega días después de la multa de Bruselas a Meta por su modelo consiente o paga para evitar la publicidad en Facebook e Instagram y con el anuncio de que retoma su proyecto de entrenar a su IA con la información pública de sus usuarios de esas dos redes sociales en Europa.

Y se suma una tercera circunstancia más: el juicio que en Estados Unidos busca determinar si la empresa fundada y dirigida por Mark Zuckerberg violó o no las normas antimonopolio con la compra de Instagram y WhatsApp.

¿Simples coincidencias?