Como en el 11-S, Matías Prats interrumpe la programación para anunciar la captura de Nicolás Maduro

Matías Prats en el anuncio de la intervención estadounindense en Venezuela este sábado por la mañana en Antena 3

Sobre las once de la mañana Antena 3 ha interrumpido la programación matinal para dar paso a un avance informativo sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela con la captura del presidente Nicolás Maduro. A los espectadores veteranos el momento les ha traído a la memoria lo sucedido en el 11-S, cuando fue Matías Prats la voz más memorable ante el horror del ataque a las Torres Gemelas. En aquella ocasión los atentados coincidieron con el informativo de sobremesa, saltando por los aires todas las previsiones de aquel día de 2001.

Prats ha sido quien narraba la noticia en ese avance en Antena 3, sin llevar chaqueta, narrando como avance del trabajo de la redacción, contenido que era más habitual cuando las parrillas eran más generalistas en entretenimiento en las mañanas y tardes. Antena 3 ha emitido dos avances en este sábado para remitir al informativo de sobremesa, conducido por Matías Prats y Mónica Carrillo. Antena 3 conectaba por la tarde, sobre las cinco y media, con la rueda de prensa del presidente estadounidense Donald Trump, quien publicaba minutos antes de su comparecencia la fotografía de Maduro siendo llevado en un buque militar a Estados Unidos.

TVE, a través de La 1 y el Canal 24 Horas, han centrado su información en esta actualidad desde primera hora del sábado, con tertulias de urgencia y analistas, para ir informando de una noticia que en principio surgió confusa y sin apenas datos.

La programación de tarde en La 1 se ha anulado, cuando estaba prevista la película Morning Glory y otros contenidos.

Antonio García Ferreras en 'Al rojo vivo' este sábado

Otra cadena implicada siempre en la actualidad política, La Sexta, ponía en marcha su despliegue habitual produciendo un especial Al rojo vivo con Antonio García Ferreras y su expertos, al mediodía. Una cobertura de emergencia que se ha mantenido por la tarde. La película programada, Atrápame si puedes, se ha visto interrumpida para dar paso a la rueda de Trump. La Sexta Xplica, en la noche de este sábado, con José Yélamo, se centrará por completo en el futuro de Venezuela y los datos que se tengan hasta el momento.

Carlos Franganillo se ponía al frente en la cobertura de emergencia en Telecinco en la tarde del sábado. Se ha interrumpido el programa Fiesta para dar paso a este despliegue informativo.