7 a 3, el protagonismo menor de las mujeres en las noticias de la TV

La presencia de mujeres en los informativos de la televisión en España continúa siendo inferior a la de los hombres (tres frente a siete), pero además cuando aparecen como protagonista o como fuente de la noticia lo hacen con frecuencia con un tinte negativo.

Estas son algunas de las conclusiones de un estudio realizado por el Observatorio de la Calidad de la Información en Televisión (Ocitv), un proyecto de investigación de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid con el fin de analizar los informativos de la televisión en España. El estudio, titulado Mujeres en las noticias: análisis de los informativos de TVE, Antena 3, Telecinco, La Sexta y Cuatro, ha analizado la presencia de las mujeres en un conjunto representativo de informativos entre 2018 y 2023.

Y la conclusión es clara: aunque según datos del INE la población española es mayoritariamente femenina, su representación en los informativos sigue siendo significativamente inferior a la masculina. El desequilibrio se da tanto como fuente de información (36,8 % de declaraciones de mujeres frente a un 63,2% de hombres), como protagonista (de los diez protagonistas, 7 son hombres).

Pero además de las diez mujeres que más aparecen hablando en los informativos sólo lo hacen 252 veces, frente a las 399 que lo hacen los hombres que encabezan el ranking en este apartado.

Además, según el análisis cualitativo del estudio, la muestra analizada revela sesgos de representación en sentido amplio al vincular con mucha frecuencia las noticias sobre mujeres con asuntos negativos como la violencia, las polémicas y escándalos políticos o los problemas personales llevados al ámbito profesional.

“Se las asocia a una notoriedad negativa, con el ejemplo mayor de la gran caída mediática de Cristina Cifuentes”, tal y como reflejan los analistas.

Las valoraciones positivas no suelen asociarse a políticas, sino a artistas o mujeres de la monarquía. Rosalía es la mejor valorada (y la única mujer altamente noticiable del ámbito cultural), seguida de la reina Letizia (la segunda mujer mejor valorada en los informativos).

El Observatorio acumula un histórico con más de 10.000 piezas de más de doscientos informativos de televisión de las cinco grandes cadenas españolas ininterrumpidamente desde 2014 (TVE1, Antena 3, Cuatro, Telecinco y La Sexta).