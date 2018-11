La Sexta elimina un vídeo en el que Dani Mateo se limpia la nariz con la bandera española

La Sexta ha eliminado el vídeo de un sketch de Dani Mateo para el programa El Intermedio en el que se sonaba los mocos en una bandera de España, después de las críticas recibidas y que estaba en su página web. El momento en el que coge la bandera y simula limpiarse la nariz aún puede verse en el programa completo, al que se puede acceder a la carta en Atresplayer, el espacio de Atresmedia para ver su programación on line

El humorista parodiaba con su gag La conmemoración de los 40 años de la Carta Magna, en los que participó la princesa Leonor leyendo el Capítulo 1 de la Constitución española.

En el vídeo de la polémica Dani Mateo aparecía junto a una enseña nacional mientras el himno de España sonaba. Justo en este momento lee el prospecto de un conocido medicamento contra el resfriado. En este sentido, el humorista simula un estornudo y es cuando coge la rojigualda y emula limpiarse los mocos de su nariz. Tras esto se disculpa a su manera: "Ostia, perdón. Perdón. ¿Qué he hecho? Yo no quería ofender a nadie. Sana, sana, culito de rana. No quería ofender ni a los españoles ni al rey ni mucho menos a los chinos que venden estos trapos… ¡No! ¡Trapo no! Perdón… Señores de la Audiencia Nacional, no soy yo, son las contraindicaciones".

Dani Mateo pide disculpas vía Twitter, eso sí a su manera, por si alguien se ha podido sentir ofendido: