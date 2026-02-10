El adiós de David Bisbal a su padre, Pepe: Una lección de amor, marcado por el alzheimer, que conmovió en su documental

La pérdida de José Bisbal Carrillo a los 84 años marca un antes y un después en la vida de David Bisbal. El padre del artista, un hombre que fue siete veces campeón de España de boxeo y un auténtico ídolo en su Almería natal, ha fallecido tras años de briega ante el alzheimer. Para David, su padre no solo era un referente de éxito, sino el espejo en el que se miró para forjar esa disciplina y ese empuje atístico que le han permitido mantenerse casi 25 años en la cima de la música.

La relación entre ambos quedó sellada en Bisbal, el documental dirigido por el algecireño Alexis Morante en 2023 para Movistar Plus+. En esta obra, el espectador es testigo de una de las escenas más conmovedoras de la carrera del almeriense: David, sentado frente a su padre ya muy mermado por la enfermedad, intenta que este le reconozca. "Yo sé que tú no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo de ti", le dice con una ternura que revela la grandeza humana de una estrella que, pese a los Grammys y los estadios llenos, sigue siendo aquel niño de la Plaza Vieja.

La familia ha sido siempre el ancla que ha evitado que David Bisbal se pierda en los delirios de la fama. Como bien destacaba Morante en su documental, la estabilidad emocional del cantante se sustenta en un clan que forma una piña ante las adversidades. Su madre, María Ferré, y sus hermanos han sido fundamentales para que el intérprete de Bulería nunca perdiera el norte, manteniendo los pies en el suelo incluso cuando su carrera despegaba de forma meteórica y deslumbrante tras su paso por Operación Triunfo.

El documental, que se puede visitar en Movistar Plus +, nos muestra que el camino no fue sencillo. Aunque Bisbal entró en la academia con una formación y vocación ya cuajadas, tuvo que luchar contra el estigma de ser un "triunfito". A base de talento, voz y un aprendizaje continuo, logró que la industria le respetara. José Bisbal, que también tuvo sus pinitos musicales en programas de radio como Cantando se va a la fama, como recuerda hoy en su obituario Diego Martínez en el Diario de Almería, vivió con orgullo cómo su hijo menor superaba cualquier cliché para convertirse en un artista de prestigio internacional, leal siempre a sus raíces.

Almería es el escenario donde se cierra el círculo de esta historia. En el concierto del 20º aniversario, David decidió homenajear a su tierra y a los suyos, cuidando el evento conmemorativo. Fue un regalo para toda su familia y su padre, quien en su juventud recorría la ciudad tras sus victorias en el ring. Esa lealtad hacia lo propio es lo que define a David: un hombre que siempre vuelve a sus orígenes siempre que puede.

El adiós a "Pepe", como le conocían todos, es la despedida a un pionero que enseñó a David que la auténtica grandeza se labra con la naturalidad del buen corazón. La película de Alexis Morante sirve ahora como un testamento visual de ese amor filial, donde vemos a un David valiente que no teme mostrar sus debilidades ni el dolor de ver cómo los recuerdos de su padre se desvanecían. Es el retrato de una estrella en constante movimiento que, sin embargo, siempre sabe a dónde volver.