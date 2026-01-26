Antonio Canales se rompe ante sus compañeros de 'GH Dúo', "mi madre ha enterrado a su tercer hijo"

Antonio Canales cruzó de nuevo el umbral este domingo de la casa de Tres Cantos. Regresó a GH Dúo, en Telecinco, tras enfrentarse al abismo del duelo en la más intimidad de su familia tras el fallecimiento de su hermano.

El silencio se apoderaba del reality este martes por la tarde cuando la organización anunciaba la salida abrupta del artista. El motivo, aunque inicialmente velado por respeto a la familia, no tardó en trascender: el fallecimiento de su hermano menor, Francisco Javier. Este domingo, bajo la conducción de Ion Aramendi en la gala de Cuentas Pendientes, el bailarín regresó con la heridas abiertas, pero con la intención de proseguir con su proyecto televisio y acallar rumores.

Frente a las especulaciones sobre el fallecimiento que circulaban en redes, Canales fue conciso: "El día que me fui hacía dos horas que había fallecido mi hermano. Se fue a dormir la siesta y ya no se despertó. Fue un infarto fulminante", ha relatado a sus compañeros, consternados.

El regreso del artista a GH Dúo no ha sido una decisión tomada con la productora, sino un acto de voluntad personal respaldado por su entorno más cercano. El artista relató cómo ha pasado estos días en Sevilla, en el barrio de Su Eminencia, pegado a su madre, quien ha tenido que afrontar la durísima realidad de enterrar a su tercer hijo. Fue ella misma quien le dio el impulso definitivo para retomar el formato: "Me dijo que era más feliz viéndome aquí y que mi hermano me estaría viendo". De este modo, el reality se transforma para el bailaor en una suerte de terapia y un tributo a su memoria y al ejemplo de su familia. "Es el tercer hijo que entierra mi madre", detalló Canales a sus compañeros, lo que ha sumido en un dolor mayor todo lo ocurrido y el motivo más doloroso de su marcha el pasado martes.

"Si me quieres hacer feliz, hazle feliz allí", ha sido la peticiónde su madre para regresar.

La alegría del regreso del coreógrafo se vio empañada por una amonestación grupal. La organización detectó que varios concursantes habían infringido las normas alimentarias y de acceso a zonas restringidas, lo que resultó en un recorte de suministros que afectó especialmente al ánimo de quien regresaba.

El presentador, Ion Aramendi, tuvo que emplearse a fondo para mediar en los constantes roces, destacando el amago de abandono de Belén Rodríguez y el complejo equilibrio de la "gran mentira" que mantenía con John Guts y Carmen Borrego, finalmente desvelada.

La entrada de tres nuevos perfiles procedentes de La isla de las tentaciones promete agitar un avispero que, con la vuelta de Canales, recupera a su alma más artística y, ahora, también la más vulnerable. También está por ver de qué manera sobrelleva el duelo el bailarin pero ha vuelto entusiamado con regresar al hábitat de la casa y sus conflictos.