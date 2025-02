La autodestrucción de Mónica Cervera, de ser protagonista con Álex de la Iglesia a vivir en la calle y acabar en la cárcel

Mónica Cervera Rodríguez (Málaga, 1975), criada en Marbella, donde acaba de ser detenida por un robo de violiencia, decidió hace unos años vivir en la calle. Es una actriz que ha pasado de tener una trayectoria en el cine y la televisión a estar condiciones extremas y encontrarse en la indigencia. Por su delito de robo con lesiones leves ha sido condenada a 11 meses de prisión en Alhaurín de la Torre. Un jalón más en su declive personal. El robo no deja de ser tristemente anecdótico, ya que trató de llevarse una bolsa de frutos secos cuando se lo recriminaba la dependienta de una tienda con la que forcejeó.

Cervera estudió Arte Dramático en Málaga y Danza en Madrid. En 1999 tuvo su primera oportunidad como actriz protagonista con el cortometraje Hongos, dirigido por Ramón Salazar, premiado en el Festival de Cine de Málaga. Con una fisonmmçia que puede considerarse no agraciada se convirtió en el fichaje de Álex de la Iglesia para Crimen ferpecto, junto a Willy Toledo, y que le valió la nominación al Goya en 2005 como actriz revelación. Tuvo mala suerte aquel año ya que el premio estaba predestinado para Belén Rueda y Mar adentro.

Asi fue aquella entrega.

Antes, en 2001 tuvo su primera oportunida para el gran público como Nicolasa en la popular telecomedia de Antena 3 Manos a la obra, en 2001, protagonizada por Ángel de Andrés López y Carlos Iglesias, Manolo y Benito. En el cine también intervino en los dramas Octavia y Piedras, en 2002. Tras su éxito en la cartelera con De la Iglesia intervino como protagonista en el drama musical 20 centímetros con el personaje de Marieta, un personaje transgénero que sueña con operarse para cambiar de sexo y hacer visible su identidad. También participó en la serie Con dos tacones, en 2006, una ficción de mujeres coral.

No le faltaron en ese momento trabaaos en el cine como Entre vivir y soñar y Busco .

Su última intervención televisiva le dio popularidad pero no terminó de aprovechar la racha en La que se avecina como hermana de Amador (Pablo Chiapella), Marijose Rivas, papel destacado que interpretó durante cuatro temporadas. De 2013 a 2016.

De los reconimientos y el photocall tras este trabajo se retiró de los platós y parecia renunciar a lo que había sido su carrera artística. Sufrió un declive, en circunstancias no aclarardas. El pasado año, por estas fechas, la revista Semana llevó su historia a portada. La actriz vivía en la calle en Marbella, deambulando como indigente. Lo que llevaba en una mochila eran sus únicas pertenencias. Mostraba su rechazo a su pasado y lamentaba todo lo que le había sucedido, de gloria y caída. "Estuve ahí en su día, pero no quiero volver nunca. Estoy bien como estoy", se jactó. Ahora que tiene 49 años vivía desamparada en Marbella pero insitió en que no necesitaba ayuda. Incluso cuando se le ofrecian recusos, como un lugar para pernoctar, lo rechazó. La historia dejó impresionados a los que habían sido sus compañeros.

Se ha conocido ahora que el pasado día 17 Mónica Cervera fue detenida por agentes de la Policía Nacional en Marbella, por orden judicial por un delito contra el patrimonio, un robo con violencia. Se encuentra en prisión en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre y está condenada a 11 meses.

Su resistencia a aceptar ayuda y el deseo de vivir en la calle impresionan en esta historia de alguien que, por alguna circunstancia mental, ha decidido adentrarse en un proceso de autodestrucción.