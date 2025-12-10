Blanca Romero y su actual amor, el ex entrenador del Sevilla FC Quique Sánchez Flores

Tras su reciente andadura profesional en el Sevilla FC, el entrenador Quique Sánchez Flores lleva una etapa más relajada, aguardando proyectos y encontrando el amor en la modelo y presentadora Blanca Romero, con la que ha sido visto en Madrid. La también actriz asturiana, de 48 años, vinculada en estos momentos a Mediaset, estaría saliendo con el entrenador y ex futbolista internacional hijo de Carmen Flores, hermana de la recordada Lola Flores. Romero fue la esposa de Cayetano Rivera antes de que este casara con Eva González y reconoció a la hija de una anterior relación de la modelo, Lucía Rivera.

La revista Lecturas publica en esta semana esas imágenes de la pareja, captada cuando venían de un restaurante madrileño de cenar, con una velada culminada en un tablao flamenco, la debilidad musical del ex jugador del Valencia y el Real Madrid, que tiene 60 años en la actualidad. En esa andadura sevillista después de una temporada en la que ya estaba avanzada la competición pudo salvar al equipo del descenso y no quiso proseguir.

La portada de 'Lecturas' con Blanca Romero y Quique Sánchez Flores

La pareja inició su escapada en el bistró Chez Madrid, en el barrio de Salamanca, y de ahí pasaron al centro histórico de Madrid, para pasear hasta un tablao en La Latina, donde según la publicación coincidieron con el diestro Canales Rivera, primo de Cayetano.

Quique Sánchez Flores fue entrenador del Sevilla en la primera mitad de 2024 donde el club estuvo en la cuerda floja y se despidió de la afición y jugadores en junio de dicho año aunque tenía contrato durante una temporada más. El primo de Rosario y Lolita es hijo de Carmen Flores y de un jugador madridista y bético en los años 60, Isidro, que también fue internacional y entrenador. Su hijo ha seguido sus pasos. La trayectoria de su padre se truncó por una enfermedad en la vista.

Con renovados ánimos, Quique parece estar en sintonía con Blanca Romero, con la que habría iniciado este romance destapado por Lecturas. Su vida personal siempre ha estado en un plano discreto Ha estado casado en dos ocasiones, con Nuria Santos, cuando aún era futbolista en activo, y tras una corta relación se casó en 2003 con la modelo Patricia Casanova, con la que tuvo cuatro hijos. El mayor, Pablo, es tambien futbolista. La pareja se divorció en 2020.