"El bote de 'Pasapalabra' me lo he llevado yo", proclama la novia de Manu Pascual, Laura

Manu Pascual ha estado casi dos años acompañando a los espectadores cada tarde en Pasapalabra, pugnando por el bote del programa. En seis ocasiones el psicólogo, de la localidad de Collado Villalba, estuvo a una respuesta de llevarse el premio del rosco. Finalmente este jueves su rival durante año y medio, Rosa Rodríguez, completaba la prueba y se alzaba como ganadora de los 2.716.000 euros acumulado. Manu se ha llevado de sus victorias diarias acumuladas un pellizco de 270.600 euros.

A lo largo de las 437 tardes en Antena 3 el madrileño apenas ha hablado de su vida personal. En distintas ocasiones se ha referido a Laura, su pareja. En estos meses los comentarios en las redes especulaban con una relación entre Manu y Rosa, una relación que nunca fue desmentida categóricamente porque era innecesario para los aludidos, centrados en su labor de estudio para alcanzar el premio definitivo.

Tras cerrarse la etapa para ambos en la televisión, por ahora, ha sido Laura la que ha desvelado en las redes una fotografía junto a su novio y una frase que le respalda por completo. "Hola, soy Laura y el bote de Pasapalabra me lo he llevado yo. Eres increíble, Manu, te quiero", son las palabras junto a las dos fotos que ha compartido esta criminóloga y que durante estos meses se había mantenido en silencio.

Manu Pascual ha considerado que la experiencia de todos estos meses ha sido muy valiosa, que le ha dado empuje, como ha comentado en varias entrevistas y que le apena tender que cerrar su vínculo con el programa. Hace tres semanas que se grabó ese espacio del bote de Rosa, culminando la presencia de Manu en el programa tras haber iniciado el camino en mayo de 2024. El de Collado Villalba ha grabado su nombre en la historia de los concursos televisivos en España con su permanencia de 437 programas. Psicólogo de formación por la UCM, ha dejado su sello personal de humor y lírica hacia los invitados que iba despidiendo.

Gran aficionado al rock y al suspense de series comoTwin Peaks, deja Pasapalabra con cientos de miles de fans que le han seguido durante días confiandno en que llegara a alcanzar el bote. Su novia le ha mostrado toda su admiración por ese empeño.