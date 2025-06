Bote récord de 'Cifras y Letras' y la fría reacción de su ganador

El concurso nocturno de La 2, Cifras y Letras, entregaba este lunes el mayor premio de su historia en España: 252.500 euros. Un hito para este recuperado formato. El ganadro ha sido un mallorquín, José Antonio Montalbán, de Sóller, que en su primer programa se ha llevado ese bote de récord. La prueba final, de palabras desordenadas, lleva el tema Más vale maña, prueba que completó ayudándose de la llave para resolver el último enigma. Más de medio año después, desde el pasado 8 de noviembre, el espacio de Atomis Media ha entregado otro premio acumulado. Eso sí, ha llamado la atención la frialdad, o más bien la incredulidad, de Montalbán al completar el panel. No es la reacción que cabe esperarse cuando se consigue más de un cuarto de millón de euros en una noche.

Esta adaptación española del veteranísimo formato francés Des chiffres et des lettres ha vivido su gran noche, aunque su ganador no ha despertado los sentimientos encendidos de la resolución de la prueba final. El presentador, Aitor Albizua, se mostraba más eufórico, como los expertos, siempre aliados de los concursantes, Elena Herraiz y David Calle, que el propio ganador. La rival de Montalbán de este lunes era una ex alumna del encargado de las cifras de este programa. La madrileña Inés Garrido cayó eliminada en los duelos tras varios programas de permanencia.

Las 12 palabras del desafío final eran "diestro", "virtuoso", "talentosas", "pericia", "destreza", "resolutiva", "maestría", "capacidad", "habilidosa", "virguería", "remango" y con la llave se resolvió "derechura"

Aunque da la impresión de que en su mayoría eran soluciones asequibles hay que reconocer la templanza e intuición del ganador del bote. Albizua decía "no poder respirar" de la emoción, mientras el concursante hacía gala de tranquilidad. Ha sido el premio mayor dado en una noche no solo en Cifras y Letras sino en cualquier concurso de La 2 en sus casi 60 años de historia.