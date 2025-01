Buenas noticias para Ángel Llàcer y este famoso concurso de Antena 3

Ángel Llàcer regresará al plató de 'Tu cara me suena' tras su grave enfermedad.

Ángel Llàcer, tras una ausencia prolongada debido a una grave enfermedad, empieza a ver la luz al final del túnel. El jurado de Tu cara me suena y uno de los rostros más reconocidos de la televisión ya estaría preparando su regreso a los platós, según ha informado Confidencial Digital. Aunque se llegó a rumorear que peligraba su presencia en el concurso de Antena 3 por las secuelas que arrastraba de la infección de la bacteria shigella, parece que finalmente podrá estar en la nueva temporada.

Está previsto que las grabaciones del programa comiencen en el mes de marzo, por lo que todavía cuenta con algo más de un mes para seguir con su proceso de recuperación. El equipo de Gestmusic, la productora del programa, sí estaría buscando un sustituto para Carlos Latre, que dejó el espacio la temporada pasada tras su fichaje por Mediaset.

El año 2024 se convirtió en un calvario para Ángel Llàcer. El televisivo contrajo la bacteria shigella durante un viaje de ocio a Vietnam. En el programa Col-lapse de TV3 reconocía que la infección se produjo por no seguir las recomendaciones en Vietnam de no tomar agua sin embotellar, ni consumir alimentos que no estuvieran debidamente tratados.

Tras un primer ingreso en un hospital de Madrid, parecía que la enfermedad había remitido, pero no sería así. Al regresar a Barcelona la situación se complicó y estuvo muy cerca de perder una pierna. Tuvo que ser ingresado en la UCI y le llegaron a asegurar que “o salía sin la pierna o no salía”. Fue entonces cuando se despidió de sus amigos y familiares, como también reconocía en una entrevista.

Las lágrimas de Ángel Llàcer en la entrevista emitida por TV3. / TV3

En su entrevista en TV3 y con lágrimas en los ojos comentaba todas las dificultades que ha tenido que ir solventando durante el pasado año. “He debido aprender a poner un pie detrás del otro, literalmente. No puedo saltar ni subir escaleras, solo caminar, y lo hago lentamente”, explicaba.