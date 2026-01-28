Las cadenas donde podrá verse el funeral en Huelva por las víctimas del accidente de Adamuz

La cobertura de la misa funeral en memoria de las 45 víctimas del trágico accidente ferroviario de Adamuz desde Huelva comenzará a las 17.30 tanto en La 1 como en Canal Sur, en sendos especiales.

La ceremonia de homenaje y recuerdo tendrá lugar en el Palacio de Deportes Carolina Marín y contará con la presencia de los Reyes y representa así el máximo acto de homenaje institucional y social tras el siniestro que conmocionó al país el pasado 18 de enero. Con la organización del Obispado de Huelva, el funeral será retransmitido íntegro por las cadenas públicas, con conexiones de los distintos magacines de actualidad en las cadenas privadas.

RTVE ofrece la emisión a través de La 1, el Canal 24 Horas y la plataforma RTVE Play. A las 17.30 comienza el especial de la cadena pública en un despliegue conducido por Pepa Bueno, directora y presentadora del Telediario 2, desde los estudios de Madrid, y Diego Garcés, director del centro territorial de Andalucía, desde la capital onubense. La retransmisión tendrá cobertura multiplataforma que recogerá los momentos más solemnes de la liturgia presidida por el monarca y que también se ofrece por Radio Nacional.

La ceremonia estará concelebrada entre otros presbíteros por Luis Javier Argüello García, presidente de la Conferencia Episcopal Española, y el obispo emérito de Huelva, José Vilaplana Blasco. Al pie del altar se hallará la imagen de la Virgen de la Cinta, patrona de Huelva.

Además de los Reyes estará la vicepresidenta primera María Jesús Montero y diversos ministros del gabinete central en señal de respeto y acompañamiento a los familiares de los fallecidos, además del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla.

Por su parte, Canal Sur Televisión inicia su programación especial también a las 17.30, tras La tarde, aquí y ahora. Álvaro Moreno de la Santa encabeza una mesa de comentaristas compuesta por Inmaculada Casal, Manuel Jesús Montes, Javier Rubio y Ana Cabanillas. n.

El despliegue de la RTVA en Huelva contará con Modesto Barragán, quien se despla al recinto deportivo para recoger los testimonios directos de los afectados. Andalucía Directo, precisamente, da paso en esta tarde a la ceremonia. Junto a Barragán, director y presentador de AD, estarán los periodistas Rafael Fernández y Teresa Núñez.