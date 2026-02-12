'Cara al Show', La Sexta carga contra los nostálgicos a través de Mar Giró, su nuevo fichaje

Marc Giró y su equipo ya trabajan a pleno rendimiento para el programa que llegará al prime time de La Sexta tras la Semana Santa. En enero se cerraba la etapa de Late Xou con la emisión en La 1 de los dos programas grabados que se quedaron pendientes tras anunciarse que el comunicador catalán dejaba la cadena pública después de cuatro años de buen rendimiento con su programa nocturno. De la desconexión para Cataluña pasó a La 2 y de ahí el salto a La 1 como complemento los martes a La Revuelta.

Late Xou se convierte en Cara al Show de cara a su nueva andadura en La Sexta. Había varios nombres sobre la mesa y este es el que más convencido por su carácter satírico de cara a los más nostálgicos, ahora que la extrema derecha saca una cosecha abundante de nuevos votantes. Bromenado con el título del himno falangista que se escuchaba en patios y cuarteles hace 60 años con el brazo alto, ahora Giró se pone Cara al Show con sus invitados y monólogos, como una reclamación más de un humor combativo. La cadena confirmará en próximos días los detalles de la esperada andadura de su nuevo fichaje.

Su compañero de canal, Jordi Évole, ya dijo que la incorporación de Giró era "la mejor noticia de La Sexta en 25 años", cuando el segundo canal de Atresmedia se encuentra celebrando el vigésimo aniversario de su puesta en marcha.

La nueva cara de La Sexta fue fichado por Buenafuente para Late Motiv en Movistar Plus + cuando era editor jefe de la revista Marie Claire. Sus colaboraciones le abrieron las puertas para tener su programa. Marc Giró también es la voz de los mediodías de la emisora catalana Rac 1 con Vostè primer. Compatibilizar la radio con la tele es lo que le ha impedido que su formato tuviera una emisión diaria, tal como llegó barajarse, y por motivos de trabajo el comunicador no se prodiga tanto como le gustaría. Ahora se pone Cara al Show y no va a dejar a la audiencia indiferente.