Cómo cazar bulos con Alba Moreno en 'CQC', "Los jóvenes son vulnerables..."

Esta veinteañera nacida en la localidad cordobesa de Nueva Carteya es uno de los jóvenes fichajes de Caiga quien caiga. No pudo seguir la primera etapa con Wyoming, que finalizó en 2002, porque sencillamente no había nacido. “Yo tenía recuerdos, como el de las gafas al Rey. El vídeo me lo puso mi madre. Ella y yo vivimos un sueño. CQC es un referente de la cultura popular”, reconoce Alba Moreno. El formato ha regresado a los domingos de Telecinco, de noche (22.00), con Santi Millán de hilo conductor entre las chaquetas negras recuperadas por Warner. Hoy, especial Andalucía.

Alba Moreno, reportera cordobesa en 'Caiga quien caiga'

Pregunta.–Sus padres son agricultores. Una proeza mayor que la de atajar las frases de los políticos.

Respuesta.–Yo llevo a mis compañeras de piso en Madrid nuestro aceite bien verde y alucinan. Mis padres, familiares, amigos, se dedican al campo. Trabajan y trabajan, y sigue siendo una labor ingrata. El campo no existe en la mente de esta sociedad. En la gran ciudad se sigue pensando que los que trabajan en el campo son personas de tercera, que no han querido formarse en otra cosa, que se ganan la vida como pueden...

P.–Yusted debe ganarse la vida lejos. Como otras generaciones, pero en otra posición.

R.–Para tener salida tuve que irme de Andalucía, con todo mi dolor. Estudié en la Universidad de Málaga pero yo quería hacer Periodismo y Política y el doble grado lo cursé en Madrid, en la Rey Juan Carlos. No me ha faltado el trabajo desde que terminé.

P.–¿La vida va deprisa?

R.–Entré en Maldita.es hace año y medio. Y me incorporé a un proyecto de la Fundación Maldita y deCarles Tamayo, también reportero del programa, Factous. Nos propusimos un proyecto para que los jóvenes estuvieran informados con rigor. Las redes están llenas de mentiras y los jóvenes son muy vulnerables para caer en engaños. Hemos creado un perfil nuevo de información verificada. De esa experiencia han surgido los vídeos que hago en Caiga quien caiga.

P.–¿Cómo le va como cazadora de bulos?

R.–Me lo propusieron y me dieron muchas libertad. Desmentir bulos es tan laborioso como necesario. Aportamos la información para desbaratar las falsas afirmaciones. En internet hay un vacío de información sobre asuntos de leyes y necesitamos crear contexto para aclarar. Mi misión añadida es exponer el desmontaje de forma atractiva y supersencilla. Me he acostumbrado a hablar muy rápido para que en vídeos de 30 segundos quepa mucha información. La gente joven está necesitada de información fiable. Ytodos en general, porque la gente se suele quedar en los titulares.

P.–Más que nunca, todos nos movemos a ritmo de titular. No hay margen de tiempo para más.

R.–Y es donde se concentran las medias verdades. Para vertificar las cosas necesitas tiempo y es normal que se te cuelen cosas.

P.–¿Un consejo para detectar rápido la información falsa?

R.–Es importante fijarse en el link. Si aparece la cabecera que sea muy popular más barra no sé qué, es falso. Las faltas de ortografía también permiten una identificación rápida. Y en general los titulares que insultan, los brutalistas, suelen ser desinformacinones.

P.–¿Cómo detectar imágenes en IA?

R.–Ahí lo tenemos más difícil. La IA por ahora no interpreta bien los dos, los movimientos, las miradas y son rasgos de ser fotos fabricadas. Es más fácil que la imágenes falsas impacten en las personas mayores. También hay que desconfiar del “reenviado muchas veces” de whatsapp o esos titulares que dicen “lo que los medios no quieren que veas”. ¿Y te fías mejor de una fuente random?

P.–¿Dónde la podemos ver en Caiga quien caiga?

R.–En mi vídeo del repaso a los titulares clickbait de la semana. Hemos adaptado aquella sección de Juanjo de la Iglesia. Curso de ética periodística, de 1999, por el de Curso de Ética Periodística contra la Desinformaciòn. Tal vez proponemos titulares menos atractivos en internet, pero éticamente son mejores.