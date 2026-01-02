Chenoa y Estopa lideran las campanadas con 7 millones de espectadores, TVE y La 1 viven un dulce final de año

TVE, la que más carne echó al asador de las uvas, ha sido la vencedora de la Nochevieja y en el momento de despedir el año 7 milones de espectadores lo hicieron en alguno de los canales de la pública, que ofrecían en simulcast la retransmisión con Chenoa y Estopa. Fueron los últimos en incorporarse al balcón de la Puerta de Sol, por la baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril, y han sido los que reunieron a más espectadores para recibir a 2026, apelando la cadena pública a la tradición y la superstición, mejorando incluso los datos de 2024 con David Broncano y Lalachus. En La 1 estaban 5.823.000 espectadores, 36,3% en el minuto de las uvas. Cristina Pedroche y Alberto Chicote, los anfitriones en Atresmedia, por Antena 3 y La Sexta (por primera vez de manera simultánea) sumaron 4,9 millones, 30,6%, con 3,9 millones por parte de Antena 3. El millón de seguidores en La Sexta está muy por encima de otros años, frente al descenso en Antena 3 en esa retransmisión compartida, con una pérdida de 1,6 millones.

La 1 ha obtenido en la jornada del 31 de diciembre (incluyendo la madrugada del día 1) un 20,5% de cuota, su mejor dato desde 2011, refrendando el buen momento de audiencia de la cadena. El contenido de las campanadas, como programa de media hora, reunió a casi 5 millones de espectadores, 34%, arrastre desde el especial de José Mota, El juego del camelar, con 3,6 millones, 34,& y La Casa de la Música, 3,9 millones, 33,4%.

La cadena que queda en la irrelevancia en Nochevieja, un año más, es Telecinco. En las campanadas (con Sandra Barneda y Xuso Jones) anotó 481.000, 3%, con 183.000, 1,1% para Cuatro (664.000, 4,1% para Mediaset). En el ámbito autonómico las espectaculares campanadas desde Barcelona fueron seguidas en TV3 por 1.066.000, 40,5% del público catalán. Canal Sur, en Sierra Nevada, con Toñi Moreno, Ana Hinestrosa y Enrique Romero, reunieron a 408.000 seguidores, 12,4%, en línea con años anteriores, en esa tradición que mantienen las cadenas más veteranas.

En el minuto de las campanadas la clasificación queda así entre las cadenas nacionales:

La 1: 5.823.000 espectadores, 36.3%

Antena 3: 3.871.000, 24.1%

La Sexta: 1.045.000, 6.5%

La 2: 883.000. 5.5%

Telecinco: 481.000, 3%

Cuatro: 183.000. 1.1%

Por grupo de canales:

RTVE (cinco canales): 6.961.000 espectadores, 43.3%

Atresmedia (2): 4.916.000, 30.6%

Mediaset (2): 664.000 espectadores y 4.1%