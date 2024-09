La colaboradora con parálisis cerebral que nos va a aconsejar cómo (no) tratar a los discapacitados

El diario de Inés va a ser una sección de El intermedio en esta temporada, a través de sus vídeos la tiktoker canaria Inés Rodríguez desgranará cómo tratar y comportarnos ante personas con discapacidad. Eliminemos compasiones innecesarias, paternalismo y sobre todo ideas equivocadas sobre limitaciones. Inés hablará bien claro y en su primera intervención en el programa de Wyoming ha sido concisa y evidente, con una pátina de humor y sarcasmo que se agradece.

Esta creadora de contenidos es logopeda y sufre parálisis cerebral lo que le permite haber sufrido durante años comportamientos inadecuados y frases impertinentes. "Hablar está sobrevalorado", es una de las ideas (con carga de humor) de su análisis. Muchas apreciaciones, opiniones y malos consejos se vierten sobre los discapacitados. "Ante la duda, cállate". Especialmente si es para hablar de medicaciones, tratamientos y remedios que no necesitan y que algunos 'normales' se sienten en la obligación de transmitírselos. "Si quisiera opiniones médicas, iría al sitio oportuno", asevera sobre ella misma y sobre tantas personas. Por cierto, recuerda que "los cojos no nos conocemos entre nosotros", no hay grupos de whatsapp que engloben a todos los discapacitados como si fueran "un club", y una a desconocidos con los sobrinos de los impertinentes.

"Yo heroína de momento no soy", es otra de las observaciones en las que incide Inés, que no soporta que se trate a este colectivo de "héroes" cuando no lo son. Palabras de elogio que esconden complejos. "Que me digas que soy una campeona, sí, lo soy: pero por aguantarte", comenta en este primer vídeo Inés. Se siente "campeona" por los alquileres, por la precariedad laboral.

"Tengo discapacidad y con la potestad que me da esto vengo a aquí a explicarte cosas que no deberías hacer cuando te diriges a una persona con discapacidad" es el planteamiento de esta atinada sección del programa de Wyoming. Y ya está bien compasiones por si un discapacitado es autónomo y va solo por la calle. "No voy con nadie, déjame vivir", recomienda ante quienes se preocupan 'tanto' por ella.