La crítica televisiva anuncia sus dos premios de los Iris de la Academia

El jurado del Premio Iris de la Prensa Especializada 2025, formado por una representación de críticos de diversos medios de comunicación, incluido el Grupo Joly, ha acordado conceder este galardón ex aequo y por unanimidad al presentador Marc Giró, conductor de Late Xou, y a los productores Alberto y Laura Caballero, autores de series como La que se avecina o Machos Alfa.

Los galardones se entregarán en la gala de los premios Iris de la Academia de Televisión el 16 de febrero.Entre los miembros del jurado se encontraba Francisco Andrés Gallardo, jefe de sección de Vitally, de esta web.En el reconocimineto a Marc Giró, que acaba de finalizar temporada enLa 1 y que ha fichado por La Sexta, se enumera haber mostrado “un estilo único, creativo e irreverente”. “Ha sabido hacer espectáculo y humor manteniéndose fiel a sí mismo, rompiendo tabúes, con un lenguaje comprometido con la diversidad social y los nuevos tiempos”.

El presentador de 'Late Xou', Marc Giró / RTVE

Respecto a Alberto y Laura Caballero se pone de relieve “una trayectoria de más de 20 años como creadores de series de ficción de éxito”. “Referentes absolutos de la comedia que han sabido evolucionar e inspirar dentro y fuera de España. Arquitectos de la carcajada y el ingenio, que han logrado llegar a una audiencia intergeneracional con sus personajes y situaciones sin miedo a los límites del humor”.

Entre los miembros del jurado estaban tambiçen David Saiz, de Informalia; Israel Álvarez, 20 Minutos; Laura Pérez, Vertele; Héctor Alabadí, FórmulaTV; Rocío Ponce, Esther Mucientes, El Mundo; Araceli Manzanar, Pronto; Borja Terán, Henneo Media y Julia en la Onda); Mariola Cubells (Cadena SER); Sergio López Martín, El Plural; Natalia Marcos (El País); Berto Molina, El Confidencial; Irene Jiménez (Audiovisual 451; Marco Almodóvar, Bluper; Alicia Mingo; Patricia Navarro, La Razón; Ricky García, YoTele/El Periódico); Sofía Olmos, Europa Press; y Sergio Espí, OkDiario.