Cómo debería ser un programa que interese en La 2

La película Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, se convirtió en un fenómeno sociológico, permaneciendo como número 1 en el ránking de taquilla de nuestro país durante muchos días consecutivos. Sin ser nada parecido a un producto blockbuster, el boca-oreja logró que fuese vista por más espectadores que muchos de esos títulos fabricados para gustar. Los domingos ha generado controversia, debate y conversación. Con la misma naturalidad con la que se habla de fútbol, nos hemos encontrado tertulias atravesadas por los personajes de los domingos, en los que los espectadores han visto reconocidos a su gente.

Nos gustaría que el nuevo magacín cultural que TVE anuncia para el mes de enero diese cabida a este tipo de tertulias. Todavía no sabemos nada del programa, ni el título ni los contenidos. Por eso ahora que está en fase de puesta a punto rogamos que no sea el típico programa donde el guion está medido al milímetro. Queremos que sea un verdadero espacio de reflexión donde podamos escuchar todas las voces.

Normalmente, los magacines culturales informan, realizan piezas exquisitas, presentan la oferta envuelta en celofán, y eso está muy bien. Pero estaría muy bien ir un poco más lejos. Echar la vista atrás y ver cómo se hacía la televisión de hace varias décadas para quedarse con lo bueno. Entonces había tiempo Tiempo para la tertulia, para la conversación, para la crítica. Fuera de teatro, cine, libros, arte o cualquier tipo de manifestación cultural.

Con las prisas, la televisión ha perdido ese remanso de tranquilidad en donde era posible pensar. Llevamos mucho tiempo esperando este nuevo formato que tanto ha tardado en llegar. Rogamos que no sea escueto. Necesitamos tiempo para charlar, del mismo modo que los aficionados al fútbol se recrean en sus tertulias deportivas.