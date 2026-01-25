La decisión de Mediaset con 'Horizonte' que compromete a Iker Jiménez: "Yo no quería"

Los cambios que ha implementado Mediaset en su parrilla de programación a comienzos de año afectan a Horizonte, el formato presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter que pasará a convertirse en diario a partir del lunes 26 de enero. El espacio que analiza la actualidad y los desafíos a los que se enfrenta la sociedad actual se emitirá de lunes a jueves en Cuatro a las 21:40 horas, manteniendo su emisión de los jueves en el prime time de Telecinco. Horizonte sustituye a First Dates que pega el salto al access de Telecinco. Un cambio momentáneo que, según Mediaset, durará solo un mes y que colocará a Horizonte como rival directo de El Hormiguero.

El propio Iker Jiménez reconocía que no le convencía este cambio que le han propuesto desde la dirección de Mediaset. Su testimonio aparece en un vídeo publicado por Carmen Porter, su pareja sentimental y laboral, en su perfil de X. “El lunes no saben en esta casa lo que hacen. ¿Aguantaremos el tirón fan un mes? Vamos a darnos una paliza buena, pero todo por vosotros, porque estamos viviendo unos momentos… Tú sabes de verdad que yo no quería, pero…”, confiesa el presentador de Cuarto milenio a Carmen Porter.

Iker Jiménez afronta uno de los mayores retos de su carrera televisiva con la ampliación de Horizonte. “Nuestro compromiso con el espectador siempre ha sido ofrecer una visión periférica y rigurosa. Convertirnos en un programa diario es el mayor desafío al que nos hemos enfrentado, pero la actualidad de 2026 no espera a los jueves, y nosotros tampoco queremos hacerlo. En un año marcado por el apagón y por tantos acontecimientos vividos en nuestro país, el apoyo al programa no ha dejado de crecer. Sabemos que el prime time es una franja muy exigente, pero haremos lo que sabemos hacer: informar con rigor, investigar y escuchar lo que el público nos pide”, ha explicado.

Horizonte renueva su compromiso con la información, la pluralidad de enfoques y el análisis contextualizado incorporando una mesa estable de debate formada por colaboradores habituales del programa. Pedro Baños, el doctor José Cabrera, José Félix Ramajo, Marc Vidal o Martin Varsavsky estarán acompañados por periodistas como Carlos Cuesta, Jorge Calabrés, Eduardo Inda, Ketty Garat, entre otros.

Para Iker Jiménez el éxito de Horizonte no es casualidad y se relaciona con un momento de la historia marcado por la polarización y la batalla entre información y desinformación. “Lo que no vamos a ser es cobardes. Horizonte podrá gustar más o menos, pero nunca será complaciente”, ha señalado.