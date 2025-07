Despidos en el 'MasterChef' británico por racismo y comportamiento tóxico

La BBC ha despedido esta semana a John Torode, jurado del formato MasterChef, tras acusaciones racistas. Dicho chef australiano y juez de la versión británica del formato tras confirmarse un comportamiento inadecuado después de las investigaciones en el seno de la producción de este espacio. También ha sido despedido el presentador de esta versión originaria del talent culinario, Gregg Wallace, por comportamientos sexuales inapropiados.

La productora del programa, Banijay, expresa en un comunicado que, junto con la cadena británica BBC, estaban de acuerdo en que el contrato de Torode “no será renovado”.

El director general de la corporación pública BBC, Tim Davie, confirmó en BBC News que la acusación contra Torode se debía a “un termino racista grave que no puede aceptarse de ninguna manera”.

La polémica que rodea al programa culinario comenzó el año pasado, después de que la cadena pública británica revelase una serie de acusaciones de lenguaje sexual inapropiado contra el presentador Gregg Wallace, que también ha sido despedido l tras descubrirse decenas de nuevos casos de presuntas víctimas por comportamiento tóxico y acoso.

Se han confirmado, nada menos, que 45 acusaciones distintas contra Wallace de contacto físico no deseado o de estado de desnudez, las cuales él niega, como parte de una investigación independiente sobre su conducta, en la que también se interpusieron acusaciones a Torode.

Antes de trascender su despido, el chef australiano confirmó en redes sociales que no recordaba los comentarios alegados en su contra, supuestamente realizados entre 2018 y 2019 en una “situación social”. “No tengo absolutamente ningún recuerdo de nada de esto y no creo que haya ocurrido. Sin embargo, quiero clarificar que siempre he considerado que cualquier lenguaje racial es completamente inaceptable en cualquier entorno”, ha señalado

Esta decisión pone en una situación difícil la continuidad de MasterChef en antena, pues la BBC todavía no ha tomado una decisión sobre si emitirá o no la nueva temporada ya grabada con ambos presentadores, que tenía previsto su estreno este año.