El drama personal de Cillian Murphy, el oscarizado actor de 'Oppenheimer' y de 'Peaky Blinders'

Cillian Murphy, el aclamado actor irlandés, alcanzó la cima de su carrera en 2024 al ganar el Oscar por su interpretación de J. Robert Oppenheimer en la película de Christopher Nolan Oppenheimer. Este filme, que junto a Barbie formó un inesperado tándem taquillero en 2023, mostró a Murphy en su máximo esplendor, encarnando al complejo físico considerado el padre de la bomba atómica.

Su retrato del impulsor del Proyecto Manhattan navega por las contradicciones y obsesiones del personaje en un ritmo intenso y desasosegante, un papel que no solo le valió el reconocimiento de la Academia, sino que también reflejó sus propias experiencias de autoexigencia.La vida personal de Murphy ha sido clave para mantener su equilibrio en la vorágine de Hollywood.

Así es su vida personal: casado desde 2004 con Yvonne McGuinness, una directora escénica irlandesa, y padre de dos hijos, Malachy (20 años) y Carrick (18 años), el actor ha priorizado siempre su familia. Conoció a McGuinness en los años 90 durante una gira teatral con la obra Disco Pigs, y desde entonces, ella ha sido su ancla. “Tengo una esposa increíble y no podría hacerlo sin ella”, ha declarado Murphy en varias entrevistas. La pareja, que mantiene amistades de aquella época teatral, decidió mudarse a Cork, Irlanda, para que sus hijos crecieran conectados con sus raíces, adoptando incluso el acento irlandés, pese a haber vivido sus primeros años en Londres

.El rodaje de Peaky Blinders, la exitosa serie de la BBC y de Netflix sobre los gánsteres de Birmingham, marcó un punto de inflexión para Murphy. Durante los casi nueve años y 36 episodios en los que interpretó a Tommy Shelby, el actor sintió que su vida se reducía “a cero”. “Vuelves al apartamento de noche, comes lo justo, memorizas las líneas, duermes poco y vuelta a empezar”, confesó al periódico The Guardian.

La intensidad del rodaje en Liverpool lo llevó a tomar una decisión: nunca más permitiría que su trabajo lo alejara de su hogar. Fue un auténtico drama personal que ha intentado en todo momento no repetir, aun siendo uno de los nombres más cotizados en el cine y la televisión. Desde Peaky Blinders, Murphy optó por viajar a Hollywood solo cuando es necesario, pero su base sigue siendo su casa en Cork, lejos del bullicio de California.La autoexigencia que Murphy volcó en Peaky Blinders y en Oppenheimer es similar a su compromiso con su familia. “Mi vida no ha cambiado. Tengo los mismos amigos, y con mi mujer vamos a los sitios de siempre”, asegura el actor.

Para él, la fama es secundaria; su prioridad es mantener el estilo de vida sencillo de una familia convencional, como la de sus propios padres. Esta mentalidad le ha permitido aprovechar las oportunidades del cine sin perder sus raíces, un equilibrio que lo salvó de la “no vida” que alguna vez temió. Como él mismo resume: “Mis hijos y mi esposa me atan al suelo”.