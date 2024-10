Elena Herraiz, Linguriosa, y el truco para formar las palabras de 'Cifras y Letras'

Elena Herraiz es la lingüista Linguriosa, una incansable divulgadora de idiomas y expresiones en Youtube que alterna como experta en las palabras en Cifras y Letras. El concurso de La 2, a las 21.30, presentado por Aitor Albizua y que desde esta semana se amplía a los viernes, aumentando la dotación diaria del bote en los enigmas especiales del reto final, con 2.000 euros añadidos cada noche. Junto a David Calle, otro experimentado youtuber, el profesor de los números, la pareja de expertos ya se han consolidado nueve meses después en un formato que más que espectadores tiene jugadores 'picados' con las pruebas.

Pregunta.-En todos los programas jugando con las letras, ¿se ha encontrado con alguna palabra bella en estos meses que la tenía hasta ahora desconocida?

Respuesta.-Me acabas de pillar en decirte alguna entre todas las que he descubierto. No es por bonita, pero me encantó 'galicursi'. Es para aplicarla: galicursi es esa persona que se hace la cultureta utilizando palabras raras.

P.-Y 'pedigüeñería' tiene todos los signos ortográficos de nuestro idioma, la diéresis, la virgulilla...

R.-Es verdad, lo tiene todo. Es la magia que tienen las palabras.

P.-¿Cómo define esta experiencia de salir todos los días en antena?

R.-Estos nueve meses han pasado muy rápido. Han pasado muchas cosas y vamos por la segunda temporada. Ha sido meses de mucho trabajo, estrés, pero con todas las sensaciones agradables.

P.-¿Hay trucos para crear palabras largas en este juego?

R.-Las pruebas para crear palabras son para mí las más complicadas. No es cuestión de tener aprendido el diccionario, dominarlo mucho. Las palabras están ahí y no las ves, Es cuestión de tener también visión espacial, una facilidad que ejercitas no solamente aprendiendo palabras sino ensayando mucho. Yo no he encontrado trucos infalibles. Hay concursantes que juegan sólo con las consonantes y de forma imaginaria ven mejor la posición de las vocales, que se especializan en conjugar verbos, utilizar los subjuntivos. Pero no hay una fórmula que sea un atajo seguro para hallar palabras largas.

P.-En la prueba final, siempre suelen aparecer un par de términos que son casi imposibles de adivinar.

R.-Hay unas tres que son más complicadillas. Pero eso depende. Si eres especialista en la temática lo tienes más fácil y si no la dominas se complican todas las palabras. Es cuestión de suerte.

P.-¿Sufre nervios cuando está a punto de sonar la sintonía, ese momento sin retorno con el que comienza cada juego?

R.-Es verdad que cuando se inicia la grabación es como un salto en el que vamos todos juntos. Pero en las grabaciones estamos en familia. El equipo y los concursantes. Ahí no tengo nervios y tranquilizo a los jugadores si los veo apurados.

P.-¿La paran mucho por la calle?

R.-Antes de salir en La 2 me paraban jóvenes que me siguen en las redes. Pero si son niños o mayores sé que es porque me ven en Cifras y Letras.

P.--Su reciente vídeo de cómo era la lengua romance en Gran Bretaña antes de desaparecer es de lo más curioso.

R.-Tiene mucho trabajo detrás y me encanta descubrir temas poco conocidos. Para mí "es muy guay", que es una expresión que uso mucho.