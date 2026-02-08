Entrevista con Rosa Rodríguez, ''Pasapalabra', "Hace unos días hablaba de la palabra 'Guarango"

Durante año y medio Rosa Rodríguez ha compartido las tardes con más de dos millones de españoles con Pasapalabra. Este jueves conseguía completar el rosco con un bote récord de 2.716.000 euros. Han sido 307 tardes en duelo con Manu Pascual. Esta coruñesa nacida en Argentina tiene 32 años y es profesora de español para extranjeros, docencia que aparcó para centrarse en un concurso que veía de niña junto a su madre y que comenzó a preparar en diciembre de 2020.

–¿Cómo ha sido la espera de haber grabado un momento así, hace tres semanas? –Es estar en un limbo de nervios porque solo podía saberlo mis padres y mis hermanos. Estoy muy feliz pero aún estoy asimilándolo, entre tantas entrevistas. Viviéndolo con cierta nostalgia, se ha acabado una aventura, desde hace cinco años. Son sentimientos encontrados.

–Veía el programa de pequeña cuando lo presentaba Silvia Jato. –Lo veía con mi madre y ella se enganchó mucho cuando regresó a Antena 3. Lo veía con ella en plena pandemia, me insistió y le dije, adelante.

–¿Cómo fue su preparación? –Primero debía compaginar el estudio con mi trabajo. Tenía muchos traslados y tuve que organizarme y seguir mucha disciplina, que es algo que a mí me faltaba. Con Pasapalabra aprendí disciplina, que es lo que me ha servido para ganar, porque lo primero es tener la determinación, tenerlo claro.

–¿Se comienza por el diccionario y después por las listas? –Lo básico, cuando empiezas de cero, como me pasó a mí, es verte todos los programas que puedas para saber qué es lo que necesitas. El diccionario es la base porque de las 25 palabras del rosco unas 23 son del diccionario. Y quedan dos de enciclopedia. Mucho más allá. Hay que ser un esponja de datos, de nombres que ves por cualquier parte. Lo apuntas todo.

–¿Cuándo memorizó a Earl Morrall? –Es de esos patrones. En esta etapa nunca había salido la NFL. En Telecinco se preguntó sobre jugadores de béisbol y baloncesto. Decidí mirar los jugadores de fútbol americano. Hace un año, con la Super Bowl, hice la nota de aprender jugadores y entrenadores.

–Morrall se merece algo. –Pondré una foto enmarcada de él en mi casa.

–¿Cómo fue esta rivalidad tan prolongada con Manu? –Ha sido un gran compañero de andanzas. Dos novatos, por primera vez concursando y saliendo en televisión. Eso te curte de forma diferente. Hubiera sido distinto competir con un veterano. Teníamos mucho en común y lo vivimos con respeto.

–Año y medio concentrados. –Cuando decidí prepararme no me imaginaba estar tanto tiempo. Pensaba en competir durante un puñado de programas. Con eso me conformaba.

–¿Qué es lo más difícil del español según sus alumnos? –Los distintos tiempos pasados. Les cuesta a todos. Uf, el subjuntivo, me dicen. Los italianos en un mes alcanzan gran nivel.

–¿Una palabra favorita o que la usen solo en su familia? –Por sonoridad, hace poco hablaba con una amiga de la palabra argentina “guarango”, grosero.