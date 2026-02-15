Ernesto Sevilla: "La comedia absurda no exige inteligencia, más bien falta de prejuicios"

Ernesto Sevilla en el 'photocall' de preestreno de 'Rafaela y su loco mundo'

Entre el cómic, el absurdo y el cosmos vintage en un espejo deformado, Atresplayer abre hoy las puertas de Rafaela y su loco mundo. Es la adaptación del universo literario de Aníbal Gómez y dirigida por el inclasificable Ernesto Sevilla, esta serie de ocho episodios es una comedia surrealista, entre lo chanante y la estética del costumbrismo pop. Rafaela es Ingrid García-Jonsson, una adolescente que, entre inventos fallidos y una familia viejuna y kitsch (Arturo Valls y Carmen Ruiz son los padres), asume llegar a la vida adulta junto a unas amigas (encarnadas por Joaquín Reyes, Carlos Areces, el propio autor) que quieren ayudarla a salvar el mundo. Ernesto se ha tomado el proyecto con toda la seriedad del mundo.

–Si no se estueviera loco no se podría levantar algo así.

–La serie es bastante loca y por eso es muy divertida. Me lo he tomado muy en serio. El listón chanante y loco está bastante alto con esta serie.

–Con la intención de reírnos de nuestra nostalgia y de todos nuestros tics.

–Rafaela se ríe de todos nuestros temas desde un ángulo blanco. Tiene un lado más canalla y bestia que se compagina con la aparente ingenuidad de las adolescentes.

–¿Aníbal ha puesto al día todos los resortes de Muchachada Nui y La hora chanante?

–Para ser correctos, tiene influencias. El elemento difereniador es que el guion al completo es de Aníbal. Todo es imaginación suya. Cuando hacíamos Muchachada y otros programas era un proyecto escrito en equipo. Aquí es el mundo que tiene en su cabecita con nuestra forma de rodar las cosas. Hombre, Aníbal nos conoce muy bien. Venía de vez en cuando a nuestros rodajoes.

–En la serie aparece el programa Charla Dinámica ¿Es su versión de La Clave?

–Los que peinamos canas y rondamos los 50 años tenemos una amplia cultura pop de los 80 y 90, que aparece en la serie. Charla Dinámica representa a esos debates serios donde a veces la gente iba achispada, como Arrabal y el milenarismo.

–¿Hace falta inteligencia para tener humor absurdo?

–No sé si la comedia absurda exige inteligencia. Yo creo que solo necesita falta de prejuicios.

–La narradora, la voz de Nuria Trifol, nos coloca en las comedias románticas de inmediato. –Somos muy fan de los actores de doblaje. Trifol es mítica. También admiramos a Salvador Vidal, que es quien pone voz a George Clooney.

–La apariencia es de ser algo familiar-viejuno puesto al día.

–Por eso va a gustar a todas las edades. Es nuestra versión de las historias de instituto de Estados Unidos que siempre marcan a los que hemos sido jóvenes. Todos hemos querido ser un adolescente en una película de instituto americana.

–¿Para Arturo Valls se han inspirado en El mundo de Beakman?

–No fue difícil convencer a Arturo, es amigo y está implicado en la producción. Sí, recuerda a Beakman.

–Joaquín Reyes no es solo un amigo.

–Es la pareja más duradera que he tenido en mido. Sigo haciendo muchas cosas junto a él. Desde que nacimos somos amigos porque nuestros padres eran initmos.

–Ojo a la abuela, Pepa Cortijo.

–Es una inmensa actriz.