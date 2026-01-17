La esposa de El Cordobés, Virginia Troconis, ficha por Canal Sur para descubrir 'Callejeando'

Calles históricas y recientes de Andalucía cobran vida con los paseos de Callejeando, que regresa a Canal Sur al filo de las siete de la tarde los sábados y domingo. Una etapa sin prisas, con los sentidos abiertos, para descubrir paisajes urbanos y los andaluces que pueblan esos rincones. Lejos de las postales turísticas convencionales, el programa propone capturar la Andalucía auténtica, la que late en los barrios, en las conversaciones improvisadas y en los lugares secretos que solo se revelan cuando se camina despacio.

Al frente de esta aventura se sitúa un dúo complementario: Rafa Posadas, reportero curtido en viajes y en programas como Andaluces por el mundo, que aporta experiencia, curiosidad global y dinamismo; y Virginia Troconis, modelo e influencer venezolana, esposa de Manuel Díaz El Cordobés, que debuta como presentadora televisiva con una mirada fresca y nueva.

Juntos convierten cada episodio en un viaje compartido, donde dos perspectivas distintas enriquecen el relato de esos rincones andaluces por los que pasan. La mirada del viajero experimentado y la de quien observa con ojos nuevos nuestra tierra, logrando una química que invita al espectador a unirse al paseo.

El programa cuenta con guías locales, personajes conocidos que ayudan a conocer mejor los lugares, como el autor de chirigotas El Selu para pasear por Cádiz; la pasión isleña del directivo Monchi por San Fernando; o el compás flamenco de Manuel Lombo en Triana.

Voces conocidas junto a vecinos anónimos, artesanos y creadores, convirtiendo cada parada en una experiencia viva, emotiva y humana en un mosaico de las costumbres y habitantes de Andalucía.

La majestuosa Mezquita-Catedral de Córdoba y el Teatro Falla de Cádiz, hasta las marismas místicas de El Rocío, el desierto cinematográfico de Tabernas (el Hollywo, las calles alfareras de Triana, las plazas resilientes de Arenas del Rey tras el terremoto, el Guadalquivir como arteria viva en Coria del Río o el barrio marinero de El Palo, impregnado de salitre, incienso y aroma a espeto. Cada destino confirma que Andalucía no es un destino uniforme, sino un tapiz de identidades que se entienden mejor pisando sus adoquines, respirando su aire y escuchando sus historias.

Fiel a su espíritu original y cargado de nueva energía, Callejeando redescubre la Andalucía actaul con la aventura de Rafa y la visión de Virginia. Sábados y domingos a las 19:00 horas en Canal Sur.