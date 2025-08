Los estrenos del FesTVal con Pantomima Full o la serie 'La Agencia'

La XVII edición del FesTVal de Vitoria, del 1 al 6 de septiembre, por delante en el calendario del South Festival de Cádiz, estrenará diez producciones de la temporada de los principales canales y plataformas. Esos estrenos son Zoomers (Prime Video), serie de sobre la Generación Z; La Agencia (Telecinco), adaptación de la comedia francesa Call my Agent; Sin Gluten (La 1), comedia en una escuela de cocina; Mar Afuera (Atresplayer), basada en Mare Fuori, sobre un centro de menores; Entrepreneurs (Disney+), sátira sobre emprendedores a cargo de Pantomima Full; La Caza. Irati, nueva saga del thriller de la Guardia Civil con Megan Montaner, que emitirá Movistar Plus+): o Al otro lado de la mesa (de ETB). También se presentarán la nueva temporada de Poquita Fe (Movistar Plus+), el Supervivientes All Stars de Telecinco y el MasterChef Celebrity de La 1.

José Ramón y Berta, de 'Poquita Fe', los personajes de Raúl Cimas y Esperanza Pedreño

Los estrenos abarcan géneros diversos: Zoomers, con Biel Rossell y Azul Guaita, mezcla humor negro y drama generacional; La Agencia, con Javier Gutiérrez, explora el caos del mundo del espectáculo.

Sin Gluten, protagonizada por Diego Martín, aborda la redención con humor; Mar Afuera sigue a jóvenes en un correccional; Entrepreneurs, con Rober Bodegas, satiriza el emprendimiento; La Caza. Irati, con Megan Montaner, investiga asesinatos, ahora en Navarra, tras pasar por el Pirineo, la isla de Mallorca o el interior de Huelva, entregas que estrenó La 1.

MasterChef Celebrity 10 contará con 16 concursantes: Mariló Montero, José Manuel Parada, Juanjo Bona, Mala Rodríguez, Valeria Ros, Necko Vidal, Masi Rodríguez, Charo Reina, David Amor, Valeria Vegas, Jorge Luengo, Quique "Torito" Jiménez, Alejo Sauras, Rosa Benito, Miguel Torres y Soraya Arnelas. Este variado grupo de presentadores, cantantes, actores, humoristas, un mago y un exfutbolista competirá en los fogones bajo la exigente mirada de los jueces Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera, buscando suceder a Inés Hernand como ganador del talent show culinario.

El festival de TV de Vitoria con apoyo de AMC Networks, FORTA y la Academia de TV, consolida su relevancia como escaparate audiovisual.