Eva González: "A veces se nos olvida que los que están en 'La Voz Kids' son niños"

La Voz Kids regresa este sábado a Antena 3 con una nueva edición. El formato de Boomerang incorpora a Atresmedia como coach un rostro que durante más de una década ha estado vinculado como jurado y colaboradora a Mediaset, Edurne. El colombiano Manuel Turizo es otra de las incorporaciones para buscar los pequeños talentos junto a Lola Índigo y David Bisbal. La conductora, Eva González, vuelve a la noche del sábado donde condujo Se llama copla en Canal Sur, donde adquirió la experiencia de este tiempo de programas.

-Acaba de disfrutar la feria, Mairena del Alcor abre el calendario.

-Y hacía un calor que no me lo esperaba. He estado todos los días con la familia y los amigos porque participar de la feria de tu localidad es sentirte en las raíces. Disfruto mucho. Y con el apagón no pude este lunes desplazarme a Madrid.

-¿Qué impresión nos avanza de la nueva temporada de La Voz Kids?

-Todos están hechos unos artistas. A veces se nos olvida que los que cantan son niños. Llegan con toda la emoción y una implicación como los mayores. Para mí que algunos tan pequeños, con ocho años, se sepan todas esas canciones ya me deja sorprendida.

-¿Llegan en estas temporadas más recientes aún más preparados que en las primeras?

-Todos llegan con gran nivel, con conocimientos musicales. Influye la formación e influye la genética, que si fuera por mí nunca hubiera dado dos notas seguidas afinadas. Las familias son fundamentales para que aflore el talento de los pequeños.

-¿Andalucía, por cantera, parte con mucha ventaja?

-Los andaluces suelen ser muchos en La Voz. nos van a dar grandes alegrías, pero todo va a estar repartido. En el caso de los niños, que es la versión más entrañable de este programa, me hace saltar las lágrimas. La Voz Kids es una montaña rusa de nervios, ilusión. Se puede pensar que ya se ha visto todo y cada participante es una sorpresa.

-Manuel Turizo y Edurne debutan como coaches junto a Lola Índigo y David Bisbal...

-Es una mezcla explosiva ese cuarteto de coaches. Turizo y Edurne llegan con una frescura increíble y de la competitividad y sensibilidad de Lola qué te voy a decir. Son un torbellino de dulzura y experiencia y David forma parte del alma de este programa. Entre los cuatro dan mucho juego, bloqueos.

-¿Cómo debe ser sentarse en esas sillas giratorias?

-Manuel Turizo y Edurne se han adaptado al primer instante. Manuel me ha emocionado de su conexión con los niños, cómo le transmite motivación y Edurne es un amor, es toda experiencia en la música y en la televisión. Todos los coaches generan química y están dispuestos a picarse entre ellos.

-Aunque usted tenga la emoción a flor de piel ¿hay alguna historia que le haya tocado el corazón?

-Muchas historias nos van a tocar el corazón a todos, son participantes que te llegan al alma. La Voz Kids es talento puro mezclado con inocencia, esfuerzo. Y ilusión de hacer música, de cumplir el sueño de trabajar junto a tus ídolos. Todo eso es importantísimo.

-¿Ha aprendido a cantar después de tantas ediciones?

-Qué va. Soy una negada. Pero de este programa aprendo a no perder nunca el entusiasmo. Los niños nos enseñan a no perder la ilusión, a luchar por lo que quieres y crees sin miedo. Con los coaches aprendes a conocer, a concentrarte y también a saber reírse de uno mismo y con el equipo completo aprendo a conjugar toda esta orquesta. En Se llama copla aprendí cómo la televisión es emoción pura.