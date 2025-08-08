Fallece el periodista 'Manolete', la voz de los fichajes en 'El Larguero' de la SER

A principios de los 90 la guerra nocturna entre José María García y José Ramón de la Morena estaba en su esplendor. Con la compra de Antena 3 Radio por parte del Grupo Prisa el talante iracundo de Supergarcía se acentuó cuando pasó a la COPE mientras en la SER empezaba a despuntar entre un público más joven El Larguero de De la Morena, que se había incorporado a esa difícil franja en 1989. García había creado ese filón de la medianoche desde el Hora 25 en la SER, en 1972, de donde pasó a Antena 3 en 1982. En ese enfrentamiento mediático de los 90 cada uno jugaba sus bazas. De la Morena optaba por un ambiente de humor y relajado, con analistas en El Sanedrín donde estaban Valdano, Robinson o Relaño, comisión a la que se sumaba Manolete con sus noticias de fichajes y donde a veces se excedía de fantasía y suposiciones interesadas de mediadores.

Al compás de un acordeón grabado, Manolete y su voz singular, colchonero, calmado y peleón de guasa, solía ser un momento de distensión cuando intervenía en El Larguero que terminó dando el sorpasso en el EGM a mediados de la década en esa batalla frontal con García que terminó pocos años después cuando el veterano periodista fichó por Onda Cero y fue despedido en una estratagema por sacarlo de la vía.

Manuel Esteban Fernández, Manolete, formaba parte de esa escuadra de José Ramón de la Morena que acompañó a los noctámbulos deportivos durante años junto a otras voces también desaparecidas como el siempre polémico (y feliz con ello) Afonso Azuara. Manolete ha fallecido esta madrugada a los 68 años. Estaba retirado desde 2021 y lucía una trayectoria profesional durante cuatro decenios entre prensa escrita (Don Balón, Marca y As, donde recaló toda la tropa del deportivo de la SER tras la adquisición de este rotativo por Prisa), la radio y apariciones en los espacios televisivos de fútbol de Canal + y en Telemadrid.

De la Morena convirtió a Manolete, alusión torera para su querido compañero, en un talismán, seguidores ambos del Atleti, y con la llegada de García a la COPE en 1992 El Larguero amplió su equipo para hacer frente a esa batalla en la que los oyentes jóvenes irían decantándose por la SER, con el respaldo de Paco González y su estilo creciendo desde el Carrusel deportivo.

Siguió formado parte de la redacción de As y de la SER hasta 2021, cuando ya De la Moreno había pasado a Onda Cero, leal así a El Larguero, con Manu Carreño en ese relevo. En 2021 anunciaba su jubiliación de los micrófonos debido a una enfermedad y en esa marcha con honores expresaba su cariño a los seguidores, fieles durante lustros. Regresó en 2022 para una entrevista donde la audiencia siguió mostrándole su aprecio de quien animó la noche deportiva en las ondas con naturalidad y humanidad.

Estaba casado y era padre de una hija. Sobre su mujer decía en un post de Facebook: "el sentimiento de entregarte a otra persona, sin esperar ni pedir a cambio, es algo que se nota en tu corazón. Lo mejor que me ha sucedido es tener una mujer y una hija que son pura magia y que incluso me están permitiendo corregir muchas de las torpezas que cometía y que pensaba que eran verdades como puños". Era un devoto también de Luis Aragonés y siempre mostró su admiración y comprensión, como jugador y entrenador, por Simeone.