Fallece el periodista 'Manolete', la voz de los fichajes en 'El Larguero' de la SER
Era el colaborador más entrañable del programa de José Ramón de la Morena cuando era líder de audiencia
"José María García era tan poderoso que se acercaba a un personaje de ficción"
A principios de los 90 la guerra nocturna entre José María García y José Ramón de la Morena estaba en su esplendor. Con la compra de Antena 3 Radio por parte del Grupo Prisa el talante iracundo de Supergarcía se acentuó cuando pasó a la COPE mientras en la SER empezaba a despuntar entre un público más joven El Larguero de De la Morena, que se había incorporado a esa difícil franja en 1989. García había creado ese filón de la medianoche desde el Hora 25 en la SER, en 1972, de donde pasó a Antena 3 en 1982. En ese enfrentamiento mediático de los 90 cada uno jugaba sus bazas. De la Morena optaba por un ambiente de humor y relajado, con analistas en El Sanedrín donde estaban Valdano, Robinson o Relaño, comisión a la que se sumaba Manolete con sus noticias de fichajes y donde a veces se excedía de fantasía y suposiciones interesadas de mediadores.
Al compás de un acordeón grabado, Manolete y su voz singular, colchonero, calmado y peleón de guasa, solía ser un momento de distensión cuando intervenía en El Larguero que terminó dando el sorpasso en el EGM a mediados de la década en esa batalla frontal con García que terminó pocos años después cuando el veterano periodista fichó por Onda Cero y fue despedido en una estratagema por sacarlo de la vía.
Manuel Esteban Fernández, Manolete, formaba parte de esa escuadra de José Ramón de la Morena que acompañó a los noctámbulos deportivos durante años junto a otras voces también desaparecidas como el siempre polémico (y feliz con ello) Afonso Azuara. Manolete ha fallecido esta madrugada a los 68 años. Estaba retirado desde 2021 y lucía una trayectoria profesional durante cuatro decenios entre prensa escrita (Don Balón, Marca y As, donde recaló toda la tropa del deportivo de la SER tras la adquisición de este rotativo por Prisa), la radio y apariciones en los espacios televisivos de fútbol de Canal + y en Telemadrid.
De la Morena convirtió a Manolete, alusión torera para su querido compañero, en un talismán, seguidores ambos del Atleti, y con la llegada de García a la COPE en 1992 El Larguero amplió su equipo para hacer frente a esa batalla en la que los oyentes jóvenes irían decantándose por la SER, con el respaldo de Paco González y su estilo creciendo desde el Carrusel deportivo.
Siguió formado parte de la redacción de As y de la SER hasta 2021, cuando ya De la Moreno había pasado a Onda Cero, leal así a El Larguero, con Manu Carreño en ese relevo. En 2021 anunciaba su jubiliación de los micrófonos debido a una enfermedad y en esa marcha con honores expresaba su cariño a los seguidores, fieles durante lustros. Regresó en 2022 para una entrevista donde la audiencia siguió mostrándole su aprecio de quien animó la noche deportiva en las ondas con naturalidad y humanidad.
Estaba casado y era padre de una hija. Sobre su mujer decía en un post de Facebook: "el sentimiento de entregarte a otra persona, sin esperar ni pedir a cambio, es algo que se nota en tu corazón. Lo mejor que me ha sucedido es tener una mujer y una hija que son pura magia y que incluso me están permitiendo corregir muchas de las torpezas que cometía y que pensaba que eran verdades como puños". Era un devoto también de Luis Aragonés y siempre mostró su admiración y comprensión, como jugador y entrenador, por Simeone.
