La familia 'Padre no hay más que uno' se convierte en serie más allá de Santiago Segura

La nueva familia de 'Padre no hay más que uno', la serie

Tras Padre no hay más uno 5: Nido repleto Santiago Segura decía adiós a este filón en el cine para convertirlo en serie. Prime Video y Atresmedia estrenarán de cara a las Navidades la ficción de la familia en manos de un desorientado padre a cargo de Daniel Pérez Prada (El Pueblo).

La saga familia reunió a más de 11,3 millones de espectadores entre sus cinco películas y es un éxito de audiencia cuando se programan en Antena 3. Ahora se pone a prueba la historia con una serie cuyo rodaje acaba de finalizar.

Con la dirección de Inés de León, que ya trabajó con Segura en otra saga similar, A todo tren, firma el guion junto a Raúl Navarro y Juan Manuel de Vega, la serie presenta a la familia Vicho Vaello. Pérez Prada es Mateo, un padre que se lanza al vacío decidido a cuidar de sus cinco hijos sin saber muy bien cómo puede sobrellevar todo. Las criaturas son Claudio Gallego (Álex), Amanda Cárdenas (Teresa), Alberto Salvador (Luis), Naia de las Heras (Carola) y Olivia Guerrero (Bea).

La esposa, que se llama Helena, la interpreta Mariam Hernández (una de las protagonistas de aquella serie de sketches para Cuatro Gym Tony). La madre tiene que centrase en su trabajo y conseguir su sueño profesional con la innovadora app Conchy por lo que el marido tiene que tomar las riendas.

La mudanza que desencadena esa oportunidad laboral pondrá a prueba la paciencia de todos. Es deic, Mateo descubrirá que ser padre a tiempo completo es una aventura épica, mientras sus hijos, lejos de aceptar el cambio, trazarán un plan maestro para sabotearlo y regresar a su antigua vida con su madre.

Producida por Bowfinger International Pictures, en asociación con Sony Pictures International Productions y con la participación de Prime Video y Atresmedia, esta serie recupera el espíritu de la saga cinematográfica, reintroduciendo a personajes y cambiando tramas pero dentro del estilo de las películas de Santiago Segura.

En el cine ha sido la única cinta española en superar los 2 millones de espectadores por entrega en los últimos cinco años, poniéndose frente a frente a los éxitos de Hollywood. Ahora le toca probar en la televisión en abierto y en el streaming con Prime Video.