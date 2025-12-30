‘Feliz Año Neox’: todo sobre una cita imprescindible para despedir el año

Un año más y como marca la tradición desde 2011, Neox vuelve a adelantarse a la Nochevieja con su cita más esperada: ¡Feliz 20 Años Neox! con un programa especial que promete risas, nostalgia y sorpresas para celebrar dos décadas siendo el canal más gamberro de Atresmedia. La noche culminará con las preúvas en directo desde la Puerta del Sol a partir de las 23:45 horas, de la mano de Lola Lolita, Dani Mateo y Pilar Vidal.

El encargado de conducir esta fiesta será Dani Mateo, que arrancará con un monólogo muy en su línea: ácido, divertido y cargado de guiños a todo lo que hemos vivido en estos 20 años. Desde aquel 2005 en el que nació Leonor, vimos el primer vídeo en YouTube y Nadal ganó su primer Roland Garros… hasta los tiempos del WhatsApp, las redes sociales, la IA y esas cosas que nos hacen pensar: “¿En serio todo esto ha pasado tan rápido?”.

Repite en la cadena Lola Lolita: una de las influencers más populares de España que cuenta con más de 17 millones de seguidores entre Instagram y TikTok. Con un estilo único y una personalidad arrolladora, Lola Lolita se ha convertido en un referente en el mundo digital. Ha vivido en 2025 su salto a la pequeña pantalla, coronándose como finalista en El Desafío y mirando al 2026 con el estreno en Atresplayer del docureality Pyjamada.

Junto a ellos, debuta en Campanadas la periodista y colaboradora Pilar Vidal, rostro conocido de Espejo Público, Y ahora Sonsoles y La Roca, aportando frescura y simpatía para conformar el trío perfecto.

En 2025 se cumplen 20 años desde que la cadena temática de contenidos premium de Atresmedia comenzó su emisión. Neox celebra su aniversario y el fin de año con una divertida gala conducida por Dani Mateo como antesala a las preúvas el día 30 de diciembre desde las 20:00 horas. Desde el madrileño Teatro Eslava y con público en directo, Dani Mateo inaugurará la ceremonia con un divertido monólogo repasando las últimas dos décadas.

Anna Simon revivirá su participación en Otra movida, y será la encargada de traer de vuelta los Neox Fan Awards, que repasarán los vídeos más virales de los últimos 20 años y momentos icónicos que ya han pasado a formar parte de nuestro imaginario colectivo.

Se une a la gala Berta Collado, que presentó las preúvas en Feliz Año Neox durante tres años, y analizará el fenómeno del programa más comentado en redes: Next. Entre el público estará un participante histórico que rechazó a cinco pretendientes con 18 años.

La gala contará con la presencia de los dobladores de Los Simpson, auténticas estrellas de Neox, que pondrán voz a Homer, Lisa y Marge en momentos únicos de la serie de animación más vista de a televisión.

La música llegará de la mano de dos invitados estrella: Yurena, icono pop que resurgió en 2005 tras el fenómeno del tamarismo y que interpretará en directo la versión dance de su éxito No cambié. El programa también contará con la actuación de Andy, que interpretará su primer single en solitario: Marioneta.

Para cerrar la noche, Neox hace hueco a la nostalgia con su apartado Curso del 73 con Miguel Lago. En este docureality, un grupo de veinte alumnos experimentaba cómo sería ser estudiante en el instituto San Severo en los años 70.