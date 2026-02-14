Así es la final del Benidorm Fest 2026 y sus favoritos, cuatro participantes son andaluces

Llega la noche para consagrar al ganador del Benidorm Fest 2026. Son 12 finalistas, con cuatro participantes andaluces en pos de los 150.000 euros de premio y dos grabaciones profesionales. La gala se emite en directo este sábdo a las 22.00 en La 1, con los aspirantes a la Sirenita de Oro. Además, las cuatro ganadoras de la actual etapa, Chanel, Blanca Paloma, Nebulossa y Melody actuarán en la previa y en el intermedio de los votos, además de recibir la sirena, el antiguo trofeo que se recupera. Este año, por el boicot contra Israel, el ganador no acude a Eurovisión. Los favoritos actúan en la parte final de la gala.

Para participar en el voto, se puede hacer de forma gratuita a través de la aplicación de RTVE Play. El televoto puntúa un 25%, con otra fracción similar para el voto demoscópico y un 50% para el jurado. La conducción de la gala, a carga de Jesús Vázquez, Javier Ambrossi e Inés Hernand.

Este es el orden:

El orden de la final del Benidorm Fest 2026

1. Mayo – Tócame. El encargado de abrir las participantes es un cantante con una propuesta de pop urbano y una marcada coreografía.

2. KITAI – El amor te da miedo. En este caso la banda ofrece rock con una letra introspectiva sobre las barreras emocionales. Recuerdan a Maneskin.

3. Asha – Turista. Un viaje sonoro en tren. Solista de voz aterciopelada con esta canción sobre la nostalgia de los amores fugaces. Su puesta en escena de cara al espectador es de las más llamativas.

4. Dani J – Bailándote. El sevillano es embajador de la bachata, adaptada a ritmos más actuales y con una coreografía urbana. Es de los favoritos, con esta reinvención caribeña.

5. The Quinquis – Tú no me quieres. El barrio que llevan en el corazón lo trasladan a una rumba muy ‘estopera’ sobre el desamor. Garra a lomos de una moto que se levanta en pleno escenario.

6. Izan Llunas – ¿Qué vas a hacer? Uno de los baladistas de la noche. Hijo de Marcos Llunas, nieto de Dyango (que venció en Benidorm en 1976), presenta una gran madurez con una notable interpretación vocal.

7. Mikel Herzog Jr. – Mi mitad. Hijo de otro representante eurovisivo de igual nombre, su potencia de voz se pone al servicio de un tema in crescendo y épico.

8. María León & Julia Medina – Las damas y el vagabundo. Colaboración de la gaditana Medina en un tema disco con puesta en escena de brillos. Una pareja con química

9. Rosalinda Galán – Mataora. Es de las esperadas. La de Los Palacios se desangra en el escenario con intensidad en su voz flamenca y una puesta en escena de luces que envuelven el mensaje de rebeldía. Canta con la voz y con lo otro, como diría Concha Piquer de esta actualización de la copla.

10. Kenneth – Los ojos no mienten. Recuerda a J Kbello, que se quedó en puertas en 2025. Melodía pegadiza de pop actual con una coreografía deslumranteez efectiva.

11. Miranda & Bailamamá – Despierto amándote. Un tema desenfadado y con acento tirolés con el famoso dúo argentino y una colaboración para este romance sobre una cama. Amor y buen humor

12. Tony Grox & LUCYCALYS – T amaré. Cierran estos gaditanos, también favoritos, con una rumba pop que revisa clásicos con una atmósfera pasional y flamenca. Las votaciones se abrirán sobre las once y media y pasada la medianoche sabremos el ganador.