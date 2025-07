‘First Dates’ se estrena en Telecinco con un desnudo integral en el jacuzzi

'First Dates' se ha estrenado en Telecinco con un desnudo integral en el jacuzzi.

Con la llegada del verano sube la temperatura en First Dates. El formato de citas a ciegas ha pasado de Cuatro a Telecinco con el objetivo de reflotar el access prime time de la cadena franquicia de Mediaset. Una decisión estratégica que ha coincidido con el lanzamiento de la edición especial de verano, Summer Resort, donde las citas cuentan con el añadido de un jacuzzi para calentar más el ambiente.

En el primer programa de la versión estival de First Dates ha llamado la atención la cita que han mantenido Agnes y Eddy. Ella es una tatuadora de 24 años que se ha definido como una persona libre y con ganas de comerse el mundo. Por su parte, el chico de 22 años trabaja de camarero y se considera una persona muy fogosa.

En el transcurso de la cita hubo luces y sombras. Aspectos en los que coincidían y otros en los que sus posturas estaban muy alejadas. Agnes no estaba muy convencida por el perfil fiestero de Eddy. También se había quejado por la falta de conversación durante la cita. “Creo que es una persona que escucha más que habla”, ha destacado después de que él le dijera que le cuesta hablar de los problemas.

Agnes y Eddy se han dejado llevar por la pasión en el jacuzzi. / MEDIASET

Por lo tanto, la cita llegaba a los instantes finales con todo por decidir. El momento jacuzzi tomaba forma y podía cambiar el veredicto final. Mientras Agnes iba totalmente preparada para la ocasión, Eddy reconocía que no llevaba bañador. El joven camarero, en un acto de valentía, optaba por desnudarse de manera integral para meterse en el jacuzzi con Agnes. “No me ha molestado. Si hay alguien que se escandalice al ver un cuerpo, esa persona necesita ayuda. Igual que le ha faltado hablar, lo ha compensado con eso, así que no pasa nada”, ha comentado la joven. Finalmente, ambos han decidido que seguirán conociéndose fuera del programa.