Precisamente en una noche del sábado de Carnaval dos gaditanos, una chica de Chiclana y un chico de San Fernando, Tony Grox & Lucycalys, en una colaboración puntual, se han alzado con el principal festival de música comercial de España, el Benidorm Fest. En esta edición no hay pasaporte para Eurovisión, por el boicot contra Israel, por lo que la rumba de T amaré, jaleada por el público, no estará en Viena, pero está llamada a sonar mucho, como la canción que quedó en segundo lugar, Turista, de Asha, que como ya comentó este periódico está destinada a ser la canción del verano. La joven compositora fue la más votada por el jurado y los gaditanos, los segundos. El público se quedó con más ganas de Rosalinda Galán, que parecía la mejor posicionada para la victoria. La neo-tonadillera de Los Palacios, que también estuvo muy brillante en su apasionado Mataora, quedó tercera.

La chiclanera Lucy no paró de llorar en la rueda de prensa posterior, con la sirenita en el regazo, sin creerse la bonita historia que había escrito junto a su amigo Tony. Así fue la intervención:

Y la del otro exponente del flamenco, de la revisión de la copla, Mataora.

También hubo una tercera aparición rumbera con la que en principio no se contaba y ha gustado sobre todo por el apoyo de la escenografía de los tres macarras de The Quinquis:

La final fue una interesante gala en lo competitivo de lo musical, en una animada fiesta, y tuvo un emocionante medley de anteriores participantes (Blanca Paloma, Vicco, Agoney, Jorge González, Nebulossa) que terminaron entonando el Eres tú de Mocedades. La organizadora del evento junto a las autoridades locales, RTVE, aprovechó la noche para su primera promoción del 70º aniversario.

Sin Eurovisión como siguiente peldaño el Benidorm Fest parecía arrinconado en el calendario pero se ha reclamado como lo que pretendía, un buen escaparate de distintas tendencias para presentar el panorama musical español. Y en concreto, con cuatro participantes andaluces de los 12 integrantes de la noche, el panorama inquieto de los artistas andaluces. Y en el caso de Grox y Lucycalys, el de la provincia de Cádiz en particular. Sin Eurovisión el festival de Benidorm puede seguir existiendo como referencia y de hecho se ha confirmado la edición del año próximo.

Hay noches en las que el destino se planta y los dos jóvenes cantantes fueron aupados por el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm. Aunque no ganara la favorita, sí vencieron los más queridos. T amaré, como pasa con Turista, es pegadiza, presta a las palmas, rumba pop que evoca a clásicos del género con reinterpretación musical. El dúo gaditano ha logrado la Sirenita de Oro, trofeo que recupera el festival, y 150.000 euros como ganadores. Pero también se llevaron el galardón de la cadena estadounidense Univisión para viajar a Miami a grabar un single. Un empujón extra para la promoción de la pareja en América. Asha por su parte se llevó el premio Spotify, con grabación en Suecia.

La gala, conducida con el ritmo habitual de Jesús Vázquez, Inés Hernand y Javier Ambrossi, esta vez acompañados por la chispa de Lalachus, comenzó con Melody haciendo las paces con TVE y abriendo con Esa diva. La sevillana además entregó el relevo del premio a los ganadores.

Por parte andaluza también estaba la bachata del sevillano Dani J, en una puesta en escena urbana que hacía prometer que estaría más alto de lo que al final dictaminaron los puntos. Y Julia Medina, junto a María León, escenificaban su número de divas, Las damas y el vagabundo, que de nuevo le faltó afinación.

De los jóvenes valores se impuso Izán Llunas, nieto de Dyango, el ganador de 1976, que se colocó en segundo lugar con el voto demoscópico. Una bonita voz, herencia paterna (Marcos Llunas) que tuvo más fortuna que otro solista similar, Mikel Herzog Jr., que perdió sus opciones por un fallo en la interpretación.

Tras el juicio del jurado la solista Asha lideraba la tabla con 92 puntos, dejando a los gaditanos en una segunda posición con 82. Al desvelarse el voto demoscópico, la distancia se acortó: Asha con 120, Izan Llunas , 119 y Tony Grox & Lucycalys, 118.

Fue el público el que dictó sentencia. Con 48 puntos procedentes del televoto y el dúo se impuso en el marcador final con un total de 166 puntos. Un estallido de alegría en el pabellón, que había abroncado al jurado por la baja puntuación a Rosalinda, alzada a su vez con el televoto. Antes de conocerse el ganador la más brillante vencedora de estos cinco años, Chanel, volvió a demostrar su poderío con coreografías fascinantes y un SloMo que volvió a dejar con la boca abierta a los fans. Nostalgia. Algún día, si merece la pena porque los derechos humanos se ponen por delante de los intereses geopolítico, volverá España a Eurovisión. Y Chanel seguirá siendo el mejor ejemplo para deslumbrar al resto del continente. Mientras, disfrutemos del Benidorm Fest y de su cantera que ha mostrado talento y atracción. Y ahí hay que poner el nombre de Sergio Jaén, encargado de unas escenografías con más potencia.