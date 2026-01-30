Gloria Serra y lo imposible en 'Equipo de investigación': "Esto no lo hace nadie en el mundo"

Este viernes, a las 22.30, Equipo de Investigación inicia nueva temporada y cumple 15 años en antena. Lo hace en su mejor momento, con un reportaje de impacto: La Luz del Mundo: fe, poder y control. Analizarán los tentáculos en España de esta organización religiosa cuyo líder está condenado por abusos a menores en EEUU. Gloria es la mujer que puso voz personal a los reportajes.

–Quince años y 555 programas. Y cada año, una entrevista talismán en este periódico.

–Estoy eufórica. Mira, quince años con un espacio semanal, entregando 40 reportajes de gran formato al año... Eso no lo hace nadie en la TVen todo el mundo. Es una locura de ritmo, de exigencia y de compromiso. Empezamos con dudas, el arranque fue difícil, pero hubo un apoyo incondicional de Atresmedia que creyó en el formato. Y aquí estamos, con la salud de un roble.

–¿Cuál es el secreto para que la “marca Equipo” no solo no se desgaste, sino que crezca?

–El talento de las personas que me rodean, sin duda. Son 50 profesionales que hacen un trabajo espectacular para ofrecer lo que tenemos ahora. Nuestra obsesión es contar cosas que no se han contado y, sobre todo, que sea entretenido. No hacemos informes áridos:hacemos historias que te atrapan. El impacto es impresionante. Tenemos 166 millones de visualizaciones de nuestros vídeos en las redes sociales. Hemos conectado con la gente joven.

–¿Equipo de investigación diriía que es un espacio intergeneracional?

–Es algo que me emociona. Tenemos espectadores que tenían 12 años cuando empezamos, que nos veían con sus padres, y ahora nos siguen viendo ya en su caso. Tratamos temas como el Black Friday o tantas estafas en internet, algo imparable. Pensamos en ellos porque son una parte muy activa de nuestra audiencia.

–En estos 15 años, el mundo ha cambiado radicalmente. ¿Cómo han evolucionado sus temas en agenda?

–Nunca nos han faltado temas nuevos. Han aparecido fenómenos que hace una década ni imaginábamos: estafas sofisticadas en la red, gurús financieros de TikTok y realidades como Airbnb o Glovo que han cambiado nuestras ciudades. Pero luego están los clásicos: los productos masivos de consumo, la vivienda.

–Y la crónica negra.

–España es, afortunadamente, un país con pocos crímenes, pero los que hay son complejos. Me gusta remitirme a publicaciones míticas como El Caso. Hay reportajes de este ámbito que siguen teniendo muchos visionados como el de Angie, la mujer que en 2008 asesinó a una amiga en Barcelona para cobrar sus seguros de vida y suplantar su identidad. Es una historia de ambición y frialdad que sigue estremeciendo. Equipo de investigación también se puede descargar en podcast y me sorprende su éxito. Es transversal. Es una nueva vida para el contenido que demuestra que la investigación potente funciona en cualquier soporte.

–Este viernes celebran temporada y aniversario con La Luz del Mundo. ¿Qué vamos a ver?

–Es el ADN puro del programa. Una organización con un poder inmenso, mucho hermetismo y una historia terrible detrás. Viajamos de Madrid a México para entender cómo una estructura así puede seguir operando y captando fieles a pesar de las condenas judiciales. Es periodismo de campo, sobre el terreno, como el primer día.