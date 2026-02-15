¿Has visto alguna vez 'Aruser@s'? Cómo se fragmenta el despertador vitamínico

Quienes no se han adentrado en el universo de Aruser@s se pierden uno de los formatos más agradecidos y amables de nuestra televisión. Curtido en Cataluña durante quince años en Arucitys, el equipo que dirige Alfonso Arús ha logrado una compenetración difícil de superar. Lo que provoca que el programa fluya a una velocidad de crucero imparable. Cuesta creer que los contenidos de cuatro horas de televisión diaria (de 7 a 11 de la mañana) comparezcan ante nuestra pantalla con un ritmo tan frenético. Lo que denota la enorme capacidad de los departamentos de producción y realización.

Puede que la sección más popular del programa sea la que corresponde a los Zascas, en las que se realiza un zapping por la televisión reciente, lo que supone muchas horas de visionado para seleccionar los momentos más divertidos o punzantes que ofrece tanto las cadenas generalistas como los distintos youtubers.

También es muy esperada la sección de los Supergambazos, que tuvo tan buena acogida que continúa con un Revuelto de gambazos que sitúan al programa al borde de las diez de la mañana. En cada edición no pueden faltar los Mandahué y los Me lo temía, salpimentados por la información de la jornada que trae Paula del Fraile a las horas en punto y a las incidencias meteorológicas que corren de la mano de Marc Redondo.

Aruser@s es un programa que se hace en familia. A Angie Cárdenas, pareja de Arús, se unen sus hijos Tatiana, Arthur y Hans. Este último hace las veces de presentador en la edición del fin de semana.

A ellos se suman Óscar Broc, David Broc, María Moya, Andrés Guerra, Cris Dalmau, Sebastián Maspons, y la imprescindible sección de sucesos a cargo de Javier Ricou. ¿Quién da más?