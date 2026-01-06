'El Hormiguero' fue el programa más visto del año, las claves que reconocen hasta sus detractores

La entrega de 'El Hormiguero' con Mariano Rajoy, en febrero de 2025, la más vista del año con cerca de 3 millones de espectadores y un 18,2%

A estas alturas de curso, hace un año, ya se podía barruntar que el inicial duelo Broncano-Motos había sido un espejismo que se podía atribuir más al morbo de la novedad y de un sector de espectadores que se acercaban más a La Revuelta por devoción ideológica que por gusto y fidelidad. A finales de diciembre de 2024, El Hormiguero había sido el programa más visto en 3 de los 4 meses que se había medido a La Revuelta. Pero, ¿qué pasaría en 2025?

Se presentía por algunos como un año largo donde podría darse un vuelco en las audiencias de la noche. Pero pasó lo que cabría esperar. El Hormiguero se fue despegando de sus competidores, en la difícil franja del access prime time, la más concurrida. Y no solo de Broncano y cía, sino también del resto.

En este pasado año El Hormiguero ha demostrado que nada es casual en su éxito de dos décadas en antena desde que apareció en Cuatro. Que su liderazgo no responde ni a modas, ni a morbos ni polémicas. Simple y llanamente, el éxito de Pablo Motos y El Hormiguero se puede entender con algo tan básico como difícil de conseguir: hacer las cosas bien y con responsabilidad.

El formato de Antena 3 concluye 2025 como el programa más visto de toda la televisión con casi 2 millones de media de espectadores, con una constancia admirable incluso en meses de menos consumo. En la hora y poco que dura cada emisión, por El Hormiguero pasan más de 4,3 millones de personas que cada día conectan en algún momento con el programa de Pablo Motos.

Pablo Motos y una de los entrevistados que despertó más audiencia, el gaditano Andy

El espacio diario tras Antena 3 Noticias 2 cierra 2025 con una cuota media del 15,2%, inmutable frente a los numerosos intentos de sus competidores por derrocarlo del trono. En esa misma franja, La 1 registra un 13,6% (ojo, gracias también a los numerosos partidos de fútbol emitidos a lo largo del año en prime time) y Telecinco se queda en un paupérrimo 9,6%, evidenciando que su crisis de audiencia azota especialmente en horario estelar donde más está sufriendo y pese a contar con uno de sus formatos de más público, La isla de las tentaciones.

En Atresmedia cuidan y miman a Motos y los suyos y es más que lógico a tenor de los excelentes resultados de El Hormiguero. Antena 3 revela que tiene una mina de oro con sus tres formatos en horario de máxima audiencia: Pasapalabra, el informativo de Vicente Vallés y Esther Vaquero y El Hormiguero. Y ahí, el programa de Motos es el rey. Para una cadena comercial es fundamental haber encontrado ese formato arrollador que se corona también como el mejor escaparate para anunciantes.

La 1, claro, puede celebrar feliz la consolidación de La Revuelta, que ha mejorado considerablemente la audiencia de la cadena en esa franja y ha mejorado sus datos especialmente en el último trimestre del año, con Directo al Grano y Malas lenguas, dejando atrás el gran fiasco La familia de la tele. Sin embargo, a David Broncano se le ha hecho muy cuesta arriba su competencia con Motos y se ha ido desinflando mes a mes. En este pasado mes de diciembre, La Revuelta ha promediado un 11,6% frente al 14,7% que registró El Hormiguero.

La distancia no deja de crecer. Y es que es muy complicado lo que día tras día logra el espacio de Trancas y Barrancas: sorprender y reunir a millones de espectadores frente al televisor. Una cita fiel que ha cumplido dos décadas.

Tiene detractores, como todo aquello que logra alcanzar la cima y mantenerse en ella, pero ni el más acérrimo de sus haters podrá negar la calidad y contenidos de este formato.

Que un año más acabe como el programa más visto de la televisión no es, por tanto, un logro en sí mismo, sino la consecuencia del trabajo bien hecho a diario.