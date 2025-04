Imposible, no vas a reconocer en la vida a este participante de 'Tu cara me suena'

El Príncipe Gitano, en 'Tu cara me suena 12'

Si te fijas bien en la foto principal de esta noticia no vas a reconocer de buenas a primeras quién es. Es casi imposible reconocer al cantante de la foto sin alguna pista. De buenas a primera nadie le reconocería.

Esta noche, a las 22.00, en Antena 3 comienza una nueva edición de Tu cara me suena, la temporada 12, con uno de los cambios más radicales que va a vivir un concursante. Va a tener que quitarse uno de sus aspectos más reconocibles para aborar los personajes que le aguardan en estas próximas semanas.

Su primer reto será el de imitar al Príncipe Gitano con el Obí-Obá que hemos todo bailado alguna vez (sobrio/a o no) en la vida. Menuda rumba.

Y atención, desentrañamos quien es el imitador del Príncipe Gitano.

Para afrontar esta primera actuación el cómico Goyo Jiménez se va a quitar la barba. Es la primera vez que lo vamos a ver sin barba para emular al recordado rumbero. ¿Alguien podría haberlo reconocido?

Goyo Jiménez y su caracterización, 17 años después se ha quitado la barba

Goyo es humorista, actor, presentador y guionista. Nacido en Melilla y criado en Albacete, donde desarrolló ese estilo chanante de sus monólogos. El inquieto creador fundó de joven su propia compañía teatral, estudió simultáneamente Derecho y Arte Dramático, y lo completó con cursos de dirección escénica y escritura dramática.

El presentador y ahora imitador se hizo popular con su participación en El club de la comedia, donde se convirtió en un pilar fundamental, destacando en montajes teatrales como 5hombres.com, donde interpretó a los cinco personajes, y otros como Noche de cómicos o Los Irrepetibles de Amstel. Sus monólogos más icónicos, como Los americanos o Ligar en EEUU le llevaron a especilizarse en parodiar y comparar el estilo norteamericano con el español. Ha creado espectáculos de stand-up comey como ¡Aiguantulivinamérica!, Evoluzión o Misery Class.

Conductor de Un país para reírlo en La 2, Goyo ha colaborado en programas como El Hormiguero y ahora recala en Tu cara me suena 12. Sonsoles y Pasapalabra, y en radio forma parte de Más de uno en Onda Cero. En 2025, se une a la duodécima edición de Tu cara me suena en Antena 3, un reto que afronta con entusiasmo, dispuesto a sacar a relucir su faceta de "rock and roll star frustrada", como él mismo ha bromeado. Para este programa, se despidió de su característica barba tal cabo de, nada menos, 17 años. Con su humor característico y su experiencia escénica, promete aportar risas y momentos memorables al concurso, compitiendo junto a figuras como Ana Guerra, Bertín Osborne y Gisela.