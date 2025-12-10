Islandia se suma al boicot de Eurovisión: serán cinco los países que no estarán en Viena 2026

Islandia se suma a la renuncia de España, Eslovenia, Irlanda y Países Bajos y no estará en Eurovisión 2026 por la presencia de Israel. La junta de dirección de la cadena pública del país ártico, RÚV, se reunía este miércoles y anunciaba esta tarde que se incorporan al boicot, rechazando la presencia israelí, condenando las agresiones indiscriminadas en Gaza contra los civiles palestinos y las normas del televoto que permiten la movilización masiva pro-israelí controle el resultado del festival, tal como ha sucedido los dos últimos años.

A tenor de lo que se ha observado en la última semana, desde que el jueves se celebrara la asamblea por la que se confirmaba la marcha de los mencionados cuatro países al no votarse la presencia o no de Israel, las presiones habrán crecido sobre los directivos islandeses desde el entorno israelí y socios incondicionales como Alemania y la anfitriona, Austria. Hace una semana el ministro de Exteriores alemán se encontraba en Islandia y habló contra el boicot.

La sociedad islandesa y sus líderes políticos refrendaban la marcha de protesta ante la participación de Israel en Eurovisión e incluso los colectivos musicales de este país estaban a favor de no acudir a Viena en 2026. Islandia fue pionera hace dos años en plantear la expulsión del país de Oriente Medio en la edición de Malmö, de la que precisamente fue expulsada Países Bajos cuando su representante tuvo un encontronazo con miembros de la delegación de Israel. La presión para la presencia israelí a toda costa ha estado presente en estos dos años desde la guerra en Gaza y las maniobras han proseguido con insistencia en los últimos días.

La cadena de Islandia ha debatido de forma enconada esa participación y Polonia, que había mostrado sus dudas de estar en Viena, finalmente en este miércoles se sumaba a llevar representación.

A la cita de Viena este mayo acudirán 34 países. Cinco de ellos, el Big Four (del que se ha caído España como Big Five) y la anfitriona, Austria, se clasifican para la final. Los 29 restantes se reparten en dos semifinales, las cifras más bajas de los últimos veinte años.

La patrocinadora del festival, una firma israelí, ha presionado desde su flanco para evitar boicots. La UER, al servicio de la presencia de Israel, ha negociado la vuelta de tres países, Bulgaria, Rumanía y Moldavia, que tenian deudas con la organización o no tenían interés en intervenir, para evitar en todo lo posible el efecto de los cinco países que han abandonado la cita musical.