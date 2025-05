El Jesulín de Ubrique sevillano aparece en ‘First Dates’ sin suerte en el amor

Ángel, un dj sevillano que se parece físicamente a Jesulín de Ubrique, no ha tenido suerte en 'First Dates'.

First Dates es una caja de sorpresas, un programa imprevisible en el que tiene cabida prácticamente todo. Los jóvenes lo ven como una opción ideal para pasar un buen rato y ver si surge la chispa del amor. La experiencia de salir en la televisión y compartir mesa y mantel con un desconocido atrae a muchas personas que se aventuran en la siempre difícil búsqueda del amor.

En esa tesitura se encontraban Daray y Ángel, una cita a ciegas que no iba a tener desperdicio. Daray es una joven de 20 años que estudia Educación Infantil en Granada. Ella pretende formar una familia tradicional, de las de toda la vida. “Que sea trabajador, educado y sincero. Las cosas antiguamente eran mucho mejor porque era otra forma de ver la vida y el amor duraba más. Hasta los programas de televisión eran mejores”, ha comentado.

El equipo de casting del programa presentado por Carlos Sobera le ha sentado junto a Ángel, un soltero de 29 años y natural de Sevilla. Ángel, que trabaja como dj y animador, ha sorprendido por su parecido con un conocido torero. “Me han dicho que me parezco a Jesulín de Ubrique”, ha reconocido.

Para Daray la comparación tenía tintes negativos, por lo que no se trataba de un buen comienzo de cita. “Me recuerda con esas orejas a Jesulín, así muy delgado y muy chiquitillo”, ha asegurado. Por su parte, la impresión del joven sevillano hacia su cita ha sido totalmente diferente. “Me parece guapa: la primera impresión que he tenido de ella es que me ha gustado”, ha indicado.

La joven universitaria ha confesado el número de parejas que ha tenido a lo largo de su vida. “He tenido cuatro parejas”. El dj, por su parte, ha desvelado que no ha tenido mucha suerte en el amor. “Me gusta una chavala que tenga experiencia en el amor porque así cuando la vaya conociendo me puede decir lo que le gusta y lo que no en una pareja. Mi anterior novia me puso los cuernos, fue complicado”, ha relatado.

Ángel ha acudido al plató de 'First Dates' en busca de su media naranja. / MEDIASET

Finalmente, Daray no sintió la chispa del amor. “Me parece un chico gracioso y hablador, pero no es mi prototipo. Es una buena persona, pero su físico no me atrae. No tendría una segunda cita. Es verdad que tenemos cosas en común, pero no me llama la atención. No es lo que esperaba”, ha explicado en la decisión final. Ángel seguirá buscando el amor y seguramente lo haga sin referirse a su parecido con Jesulín de Ubrique.