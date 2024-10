José Pablo López, ex director de Contenidos de RTVE cesado tras la polémica por Broncano, apuesta para ser presidente del consejo

El ex director de Contenidos de RTVE José Pablo López es uno de los once candidatos para ocupar uno de los puestos de consejero de la Corporación designados por el PSOE y sus socios de legislatura y será además la persona propuesta para presidir RTVE. En la lista figura la escritora y periodista Mercedes de Pablos, colaboradora de este periódico y que fue directora del Centro Andaluz de las Letras.

López fue director de contenidos generales de RTVE entre abril de 2022 y marzo de 2024, cuando fue cesado por el Consejo de Administración a propuesta de la anterior presidenta interina Elena Sánchez, con la que mantuvo discrepancias por el fichaje de David Broncano.

Antes, fue director general de Telemadrid, desde 2017 a 2021, año en el que Isabel Díaz logró la presidencia de la comunidad por mayoría absoluta y se produjo un relevo en la dirección de la radiotelevisión pública madrileña.

Participó también en la creación de Trece TV (2010-2016), de la que fue director general, y llegó también a ser adjunto a la dirección de La Sexta, a las órdenes del que fue consejero delegado José Miguel Contreras.

Así consta en el documento que PSOE, Sumar, PNV, Podemos, ERC y Junts han presentado a la Mesa de la Cámara Baja, después de que el real decreto para la reforma de la Corporación haya sido convalidado en un pleno extraordinario, con la ausencia de PP y Vox.

En la lista, el PSOE ha incluido a Mercedes de Pablos, así como a Esther de la Mata, directora de Comunicación del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; Angélica Rubio, directora y consejera delegada de elplural.com y ex colaboradora del presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero; la cantautora Rosa León, quien en su día fue concejal del PSOE; y el exdirector de Contenidos de RTVE José Pablo López, cesado en marzo por la anterior presidenta interina Elena Sánchez en medio del polémico fichaje de David Broncano.

Por su parte, Podemos ha incluido a Mariano Muniesa, locutor musical, especializado en el mundo del heavy metal y del rock en general, que fue en la candidatura de Pablo Iglesias en las elecciones de 2021 en la Comunidad de Madrid, en el puesto número 30. Por su parte, Miquel Calçada Mikimoto es el candidato de Junts. Este presentador de TV3 también fue en las listas de Junts pel Sí y propuesto como senador.

Sergi Sol es, por su parte, la apuesta de ERC. El periodista fue un estrecho colaborador de Oriol Junqueras. Desde Sumar, han incluido en la lista de candidatos al Consejo de Administración a Marta Ribas, ex diputada de Comuns, y a la periodista María Teresa Martín, que fue miembro del Comité Intercentros de RTVE. Entre sus propuestas iniciales estuvo la histórica periodista de TVE Paloma del Río, pero finalmente se ha optado por Marta Ribas.

Desde el PNV se ha propuesto como nueva miembro del Consejo a la exconsejera de Educación del Gobierno de Navarra y exdiputada de Geroa Bai María Roncesvalles.

El real decreto convalidado este miércoles en el Congreso establece la elección de once miembros del Consejo de RTVE en la Congreso y los otros cuatro en el Senado. Ya no será necesaria una mayoría cualificada de dos tercios en cualquiera de las dos cámaras para designar a los miembros del Consejo de RTVE, ya que, de no obtenerse en una primera votación, pasadas 48 horas bastará con obtener una mayoría absoluta.