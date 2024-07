Juanra Bonet gana 'Tu cara me suena 11' ¿o no?

A ver, quien ha ganado Tu cara me suena 11 oficialmente, según resultado del público en casa, ha sido David Bustamante. Pero él sabe que este viernes (en directo) su voz como Antonio Molina era sólo un homenaje y no una imitación. El más consagrado de la edición fue empujado por los espectadores por el movimiento fan, por el respeto, por el reconocimiento, pero no por la justicia de haber sido el mejor concursante de la noche, tampoco de la edición. Raoul Vázquez, prodigioso como Tom Jones con My way, fue la mejor imitación de la final en directo y aun así sólo tuvo el 32% de los votos frente al 45% que recibió el cántabro. A Raoul el paso por el formato de Gestmusic le sirve de respaldo y popularidad, como a la isleña Julia Medina, tercera. No fue la mejor Céline Dion pero lo más valorable de la trayectoria de la gaditana ha sido su tenacidad, dando pie a deslumbrar con sus cualidades. Ambos, Raoul y Julia, han sido los que en cada gala han hecho ídem de sus virtudes y su esfuerzo.

Y luego está Juanra Bonet. Ni canta ni baila. Sólo hace el humor. Tambien ha llegado a cantar. Y si en esta noche tenía que ponerse el tutú de Eric Idle para el maravilloso Always look on the bright side of life eleva el homenaje a todo el equipo del programa despidiéndose de una edición que sobre todo el de ¡Boom! ha salvado con sus apariciones imprevisbles. El caos absurdo con David Fernández es historia reciente de la televisión. Qué manera más compulsiva de hacer reír pasándoselo bien. Y por eso este viernes hubo que aguardar a la una y pico de la madrugada para ver a Juanra. A esas alturas de la noche ya daba igual quien ganara, quien había ganado, en ese gag de todas estas semanas fue el cómico. Por crear momentos inesperados, por aumentar ese buen rollo que se extiende por todo el programa, uno de los valores de Tu cara me suena, con un jurado que no tiene que ser desagradable, por eso hasta se le echa de menos a Ángel Llácer. Carlos Latre se despide sin mencionar a Telecinco, su nuevo destino, sabiendo todos que lo tiene bien complicado. Lo aprendido en la casa de los imitadores de Antena 3 le va a venir bien. Es un formato que ha sido siempre fiel al espíritu familiar con que nació y es ADN de lo que es Antena 3 en estos momentos aunque se estrenara ya hace más de doce años.

Todos sus participantes suman porque sabe que el programa les va a sumar, es lo que comentaba Supremme de Luxe tras su Raphael vestido de payaso, porque este programa también es un recorrido histórico por la música, con temas memorables, gente que se descubre y momentos para redescubrir. Raphael, por ejemplo, podría aparecer en cada noche y el imitador tendría que hacer algo distinto. Tu cara siempre suma y por eso todos los que aparecen en él se revalorizan. Y el resultado da igual. Si ha ganado Bustamante no vamos a entrar en la polémica de si es por compensación o apoyo de sus fans. Quien ha ganado de verdad ha sido Juanra Bonet. Por humor. El diafragma aún nos duele.