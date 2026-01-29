Laura Boado tiene nuevo proyecto tras su marcha de ‘First Dates’

Laura Boado regresa a la pequeña pantalla después de su marcha de First Dates. En el formato de citas a ciegas de Cuatro estuvo durante dos años junto a Carlos Sobera y su equipo. La exconcursante de La isla de las tentaciones, tras ser sustituida por Lidia Santos, ha descansado unos meses hasta ahora que hemos podido conocer su nuevo proyecto. La joven ha fichado por la televisión de Galicia, su tierra natal, donde presenta un programa de citas en prime time.

De este modo, Laura Boado ejerce como maestra de ceremonias de O amor está en Galicia, un dating show que se emite en TVG a las 22:40 horas, a continuación de Land Rober Show, uno de los formatos más populares de la televisión autonómica gallega.

Laura Boado presenta un formato de citas en la televiisón autonómica gallega junto a Paco Lodeiro. / INSTAGRAM

En O amor está en Galicia, la joven coruñesa acompaña a Paco Lodeiro en su recorrido por ciudades y pueblos gallegos para buscar concursantes que estén dispuestos a enfrentarse a una cita a ciegas. Los participantes que se embarcan en esta aventura serán los protagonistas de situaciones inverosímiles y disparatadas para comprobar si entre ambos surge la chispa del amor. Las citas del dating show se llevan a cabo en una furgoneta.

La joven gallega ha regresado a la televisión de la mano de 'O amor está en Galicia'. / INSTAGRAM

La salida de Laura Boado fue un imprevisto para First Dates, que desde un principio aclaró que la exconcursante de La isla de las tentaciones optó por dirigir su carrera profesional por otros caminos. El propio Carlos Sobera se deshizo en elogios hacia Laura Boado tras su marcha. “Laura es una tipa maravillosa. Estuvo aquí dos años magníficos. Tiene una naturaleza aplastante, una simpatía radiante. Lo hizo de maravilla. Fue una delicia compartir con ella estos dos años de curro, de verdad os lo digo. Es una tipa excepcional en todos los sentidos”, reconocía durante la presentación de Lidia Santos, su relevo en First Dates.