Así les va a los narradores de RTVE en la Eurocopa: Rivero, en el punto de mira

Juan Carlos Rivero está siendo el encargado de comandar las retransmisiones de la selección española en la Eurocopa de Alemania. El mítico periodista de TVE continúa protagonizando errores groseros en los comentarios de los partidos que no han pasado desapercibidos en las redes sociales. En el pasado Mundial de Catar, Rivero ya fue la diana de numerosas críticas por sus gazapos durante las retransmisiones. Tras la finalización de ese torneo, TVE apostó por David Figueira para narrar los partidos de la selección española, aunque ese relevo finalmente no se ha materializado del todo.

Rivero, que estuvo presente en la narración de la final de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, nos está acostumbrando a acumular varios fallos en las narraciones de los partidos de la selección española. No obstante, el último de los encuentros frente a Albania, ha sido el que más se ha viralizado en las redes sociales hasta el momento.

El fallo principal se produjo durante la narración del primer y único gol del partido. Ferran Torres batía al portero de Albania tras recibir una magnífica asistencia de Dani Olmo. Así contaba Rivero la jugada decisiva del choque: “Qué buen balón de Dani Olmo… Navas, Navas, Navas… No, Ferran, Ferran. Gol de Ferran Martínez. Gol de Ferran Martínez para España”, cuando el gol había sido obra de Ferran Torres, el futbolista del FC Barcelona.

Algunos internautas bromearon con la autoría del gol, recordando la figura de un jugador de baloncesto de finales de los 90. El cambio de apellido ha provocado un efecto rebote en las redes sociales del exjugador de baloncesto. “Tengo colapsado Twitter, Instagram y todo. Yo estaba en una reunión cuando he empezado a recibir noticias y me han dicho: ‘Es que has marcado un gol’. Es un escándalo. Me estoy partiendo de risa, pero al menos estoy subiendo en seguidores en las redes sociales”, ha comentado Ferran Martínez en el canal de Twitch de Jijantes FC, conducido por el periodista Gerard Romero.

Rivero está acompañado en la Eurocopa 2024 de cinco narradores que completan el equipo de TVE. Alicia Arévalo, la única mujer que narra los partidos de la Eurocopa. La voz de la Liga Femenina destaca por el énfasis y la pasión que le mete a los encuentros. Sin duda, está siendo una de las gratas sorpresas de RTVE en la cita de Alemania. David Figueira ha sido considerado por la cadena pública como el número dos tras Juan Carlos Rivero, al que llegó a sustituir en varias ocasiones después del Mundial de Catar. Responde a un perfil más fiable y se postula como el relevo natural del incombustible Rivero.

Paco Caro y Paco Grande, dos periodistas de reconocida trayectoria en RTVE, también están narrando partidos de la Eurocopa de Alemania. Paco Caro es sinónimo de fiabilidad, con un manejo excelso tanto del tiempo del partido como de las palabras exactas que requiere cada momento. La voz del balonmano tiene prácticamente todo para ser un primer espada en las narraciones de los partidos. De hecho, muchos internautas consideran que debería ser la opción elegida para las retransmisiones de la selección española. Por su parte, Paco Grande, es otra de las voces más carismáticas de RTVE. El creador de Conexión Vintage se define de la siguiente manera: “Yo en la tele soy un poco el que hace de todo. Y al final el que hace de todo no hace de nada”. Por último, Albert Font está siendo utilizado de manera residual, contando con poca trascendencia.