Lola García, así es la nueva novia del renovado Kiko Rivera

Kiko Rivera, tras su separación de Irene Rosales, ha recobrado al ilusión en el amor junto a Lola García.

Kiko Rivera ha despedido el año 2025 con una nueva ilusión. El hijo de Isabel Pantoja, tras su separación de Irene Rosales, comunicaba la feliz noticia con una publicación que compartía en Instagram. Kiko Rivera aparecía en actitud cómplice y cariñosa con su nuevo amor, a la que le plantaba un tierno beso en la mejilla. Se trata de una bailarina sevillana que responde al nombre de Lola García.

En El tiempo justo han aportado más detalles de la nueva relación del dj, que tras pasar una segunda mitad de año convulsa en el apartado sentimental ha acabado 2025 de la mejor manera posible: con un nuevo amor.

“Ella ya ha salido en la televisión, en un programa de esta casa, Got Talent”, afirmaba Miguel Frigenti. “Es bailarina de profesión, propietaria de una escuela de danza. Ha participado en varios videoclips de Omar Montes y ha trabajado para él como bailarina”, añadía.

Alexia Rivas ha ofrecido más información de la joven que ha conquistado el corazón del dj. “Sube una fotografía de ella y pone que Papá Noel le trajo mucho amor en forma de collar y persona. Lo que más me ha llamado la atención es que ha tenido una pareja muy famosa”, ha señalado la colaboradora de Mediaset.

Según Alexia Rivas, la joven habría mantenido un affaire en el pasado con Omar Montes, amigo de Kiko Rivera. “Coinciden en una cena con personas de mi entorno. Él la presenta como su novia hace como unos cuatro o cinco años”, ha apuntado.

La foto de perfil de la cuenta de Instagram de Lola García, la nueva novia de Kiko Rivera. / INSTAGRAM

Por su parte, Jorge Borrajo, director de la revista Semana, ha destacado que la relación progresa adecuadamente. “Se conocen de hace varias semanas. Han pasado la Navidad juntos y conoce a las hijas de Kiko e Irene. Me dicen que está muy feliz”, ha asegurado.

Tras conocerse el nuevo amor de Kiko Rivera, cobra sentido el abrazo de Kiko con Guillermo, el actual novio de Irene Rosales, que adelantaba en exclusiva la revista Diez Minutos. “Ahora entendemos el abrazo. Lo peor que le puede ocurrir a una pareja divorciada es que el otro tarde más en encontrar una pareja”, ha sentenciado el periodista.

Además, se da la circunstancia de que Lola García habría mantenido un breve vínculo con un miembro del clan Pantoja. La joven sevillana formó parte del cuerpo de baile de Anabel Pantoja, exconcursante de Bailando con las estrellas, durante una entrevista en el programa ¡De viernes!.