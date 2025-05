Macarena Gómez revela el privilegio de Pablo Chiapella en ‘La que se avecina’

Macarena Gómez ha hecho carrera en La que se avecina. La actriz cordobesa tan solo se ha perdido una temporada de las 15 que se han estrenado en Telecinco y ahora más recientemente en Prime Video. Macarena ha explicado en el pódcast Ac2ality el motivo de su ausencia en la temporada 12 de la comedia más longeva de la televisión. “Llevaba 5-6 años muy intensos en La que se avecina y quise descansar. Entonces, le pedí al productor, Alberto Caballero, que si no le importaba que me fuera un año, que me había cansado. Me salieron otros trabajos. Pasado ese año le dije que quería volver y me dijo que vale”, ha explicado.

La intérprete ha desvelado que los sueldos por participar en una serie de éxito no son tan altos como puede llegar a pensar la gente. “Si compararais los sueldos que cobramos los actores españoles con los sueldos de los actores americanos y británicos por hacer una serie de HBO o Netflix…”, ha comentado sobre la diferencia que existe según el país.

Macarena está muy familiarizada con la serie en la que lleva desde 2007 encarnando el personaje de Lola. “La que se avecina me resulta muy fácil porque estás muy acostumbrada a las palabras, a cómo se estructuran las frases”, ha reconocido. Los guiones no tienen nada que ver con otros proyectos. “Yo en verdad me lo estudio en el coche por las mañanas o mientras me están maquillando. Hay otros que no, películas de mucho diálogo o monólogos me los preparo en casa bien, pero La que se avecina me sale de forma natural”, ha aclarado.

La comedia es un género muy propenso para la improvisación, aunque en La que se avecina ese privilegio tan solo recae en el personaje de Amador Rivas, interpretado por Pablo Chiapella. “No dejan improvisar, al único que dejan improvisar es a Amador, pero a los demás tienes que ir hasta la coma y el tiempo verbal”, ha confesado.